Stilecht mit dem Jethelm unterwegs

Stilecht unterwegs: Harley-Davidson bietet mit Apex Sun Shield X14 einen Jethelm, der von einem deutschen Motorradmagazins zum besten Jethelm seiner Klasse gekürt wurde. Der aus Fiberglas gefertigte Kopfschutz wird mit einem klassischen Doppel-D-Ring-Kinnriemen befestigt und entspricht natürlich der jüngsten europäischen Norm ECE 22-06, die unter anderem Stoßdämpfung, Rotationskräfte, Verschlüsse und Kinnriemen detailliert prüft. Das genähte Innenfutter ist feuchtigkeitsabführend und zur Reinigung herausnehmbar. Das klappbare Sonnenschutzvisier sorgt für 95-prozentigen UV-Schutz und ist auf beiden Seiten kratzfest beschichtet. Der Helm ist mit den Bluetoothsystemen von Harley-Davidson kompatibel und wiegt 1150 Gramm. Sein vom Rennsport inspiriertes Design in klassischem Schwarz und Orange mit einem weißen Harley-Davidson Streifen und einem zur Mitte hin verblassenden Racestripe sorgt für den passenden Look.

Den Helm gibt es auch noch in zwei weiteren Designs: Als Classic #1 X14 Sun Shield in Mattschwarz mit markantem „Number One“-Badge und als Achromatic Sun Shield X14 in Gunship Grey mit dem „Bar & Shield“-Markenlogo.



Die unverbindliche Preisempfehlung für alle drei Varianten beträgt in Deutschland 325 Euro (Österreich: 328 Euro, Schweiz: 345 CHF). Ein Helmbeutel wird mitgeliefert. Alle drei Helme verfügen außerdem über Druckknöpfe zur Befestigung eines Schirms. (aum)



