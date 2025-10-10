Logo Auto-Medienportal
Vorschau: Deutschlands Auto des Jahres wird gesucht

aum – 10. Oktober 2025

In der nächsten Woche wird das „German Car of the Year“ gesucht: Welche Autos sind die Sieger im Kompakt-, Premium-, Luxus, New-Energy- und Performance-Segment? Aus ihnen wird dann im nächsten Monat Deutschlands Auto des Jahres gewählt. Da dürfte der eine oder andere Hersteller schon vorher feiern.

Weniger gut ist dagegen die Stimmung im Handel. Autohändler und Hersteller treffen sich zum Branchengipfel in Nürtingen. Der dortige Kongress des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) beschäftigt sich unter anderem mit der schwachen Autokonjunktur.

Bei Skoda wiederum gibt es ebenfalls Grund zur Freude: Das Unternehmen ist nicht nur seit Jahren mit weiter wachsendem Marktanteil stärkster Importeur in Deutschland, sondern ist auch 130 Jahre alt geworden. Wir blicken auf einige historische Modelle der Marke zurück.

Gleich zweimal dreht es sich bei uns um einen Audi. Im Juni wurde der neue Q3 in Ingolstadt statisch präsentiert, jetzt war er erstmals zu fahren. Matthias Knödler sammelte in Schottland erste Eindrücke. Beeindruckt zeigt sich auch Frank Wald: Er stellt den A6 e-Tron im Praxistest vor. Für ihn ist der elektrische A6 kein Aufbruch ins Unbekannte, sondern eine Rückkehr zur Normalität. Allerdings zu einem hohen Preis.

Außerdem stellen wir das neue vollelektrische Kompaktmodell B10 von Leapmotor vor, während Nissan die mittlerweile dritte Generation des BEV-Pioniers Leaf präsentiert.

Darüber hinaus versorgen wir Sie täglich mit weiteren Neuigkeiten aus der Auto- und Zweiradwelt sowie der Verkehrspolitik und anderen Aspekten rund um die Mobilität. (aum)

Mehr zum Thema:

Bilder zum Artikel
Skoda 110 R Concept (2025).

Skoda 110 R Concept (2025).

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Audi Q3.

Audi Q3.

Photo: Matthias Knödler via Autoren-Union Mobilität

Audi A6 Avant e-Tron.

Audi A6 Avant e-Tron.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Frank Wald

Auto Shanghai 2025: Leapmotor B10.

Auto Shanghai 2025: Leapmotor B10.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

