Der Kolbenmotor hat eine Zukunft

Mahle hat die Kolben-Skulptur vor dem Eingang am Hauptsitz Stuttgart umfassend modernisiert. Gleichzeitig ist das 2002 entstandene Symbol ein Bekenntnis zur Zukunft des Kolbenmotors mit Wasserstoff und erneuerbaren Kraftstoffen. Dafür steht das der Skulptur hinzugefügte H2. Zudem erhielt das Wahrzeichen eine neue Farbgebung, die insbesondere in der Dunkelheit für eine besondere Dimensionalität sorgt.

Die 30 Tonnen schwere Skulptur steht auch für die Dimensionen moderner Großmotoren-Technologie. Ein sechszylindriger Motor mit einer vergleichbaren Kolbengruppe erreicht eine Leistung von über über 11.200 PS (rund 8300 kW) und kommt vor allem in der Containerschifffahrt und der Stromerzeugung zur Anwendung. (aum)

