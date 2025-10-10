Logo Auto-Medienportal
Skoda begleitet die Gravel-WM

aum – 10. Oktober 2025

Skoda ist an diesem Wochenende erstmals offizieller Partner der Gravel-Weltmeisterschaften. Sie finden bereits zum vierten Mal statt und werden in der niederländischen Provinz Limburg ausgetragen. Skoda stellt den Organisatoren der Radsportveranstaltung sieben Elektrofahrzeuge zur Verfügung, darunter fünf vollelektrische Enyaq.

Bei der Veranstaltung gehen kurz nach den Profis auch passionierte Amateurfahrer auf die gleiche Strecke. Den Zuschauern präsentiert Skoda, dessen Unternehmenswurzeln in der Fahrradfertigung liegen, am Streckenrand den Elroq und verschiedene Aktivitäten. Auch das mobile Café in einem Elroq ist zur Stelle.


Gravel ist eine der am schnellsten wachsenden Radsportdisziplinen und kombiniert Elemente des Straßenradsports und Mountainbikens. Morgen legen die Frauen 131 Kilometer zurück, die Männer am Sonntag 180 Kilometer. Die Strecke umfasst vier Anstiege zwischen 500 und 1500 Metern Länge mit mehreren steilen Rampen. Der schwierigste Abschnitt kommt kurz vor dem Ziel, wo die Fahrer mehr als einen Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von acht Prozent bewältigen müssen, größtenteils auf Schotter. Die amtierenden Gravel-Weltmeister sind Mathieu van der Poel und Marianne Vos, beide aus den Niederlanden. (aum)

Der Radsport ist eine der wichtigsten Sponsoring-Aktivitäten von Skoda. Skoda ist erstmals offizieller Partner der Gravel-Weltmeisterschaften im Radsport.

Der Radsport ist eine der wichtigsten Sponsoring-Aktivitäten von Skoda.
Skoda ist erstmals offizieller Partner der Gravel-Weltmeisterschaften im Radsport.

