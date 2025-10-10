Logo Auto-Medienportal
Die Honda CB 1000 F knüpft an früher an

aum – 10. Oktober 2025

Honda setzt die Erneuerung seiner CB-Reihe nach der Hornet mit der 1000 F fort. Ihr Vier-Zylinder-Motor basiert auf der Fireblade von 2017 und leistet 122 PS (91 kW) bei 9000 Umdrehungen in der Minute. Das maximale Drehmoment von 103 Newtonmetern wird bei 8000 Touren erreicht. Das Design mit dem Rundscheinwerfer und Dekorstreifen orientiert sich am klassischen Stil der 80er-Jahre, die Technik ist mit Sechs-Achsen-Sensorik und drei festen sowie zwei individuell einstellbaren Fahrmodi natürlich up to date.

Die Honda CB 1000 F verfügt über eine 4-2-1-Auspuffanlage, eine voll einstellbare Upside-Down-Gabel, ein Showa-Mono-Federbein und einen fünf Zoll großen TFT-Bildschirm mit Konnektivität. Das Marketing spricht bei dem neuen Modell von einem Retro-Naked-Bike. Ein Preis wurde noch nicht genannt, ebensowenig ein Datum für die Markteinführung. (aum)

Bilder zum Artikel
Honda CB 1000 F (links: SE).

Honda CB 1000 F (links: SE).

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F.

Honda CB 1000 F.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F.

Honda CB 1000 F.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F.

Honda CB 1000 F.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F.

Honda CB 1000 F.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F.

Honda CB 1000 F.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F.

Honda CB 1000 F.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F.

Honda CB 1000 F.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F und CB 1000 F SE.

Honda CB 1000 F und CB 1000 F SE.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F SE.

Honda CB 1000 F SE.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F SE.

Honda CB 1000 F SE.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F SE.

Honda CB 1000 F SE.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F SE.

Honda CB 1000 F SE.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F.

Honda CB 1000 F.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda CB 1000 F SE.

Honda CB 1000 F SE.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

