Der Autogipfel wird weitgehend positiv bewertet

Der so genannte Autogipfel im Kanzleramt hat wenig konkrete Ergebnisse gebracht. Nicht überraschend ist das Statement, sich in der EU gegen ein generelles Verbrennerverbot bis 2035 einzusetzen. „Einen harten Schnitt 2035 darf es nicht geben“, betonte Friedrich Merz. Auch die Fortschreibung der Steuerbefreiung von Elektroautos bis 2035 über dieses Jahr hinaus war bereits kurz vorher so gut wie gesetzt. Haushalte mit kleineren und mittleren Einkommen sollen zudem bei der Anschaffung eines klimafreundlichen Fahrzeugs mit Förderungen unterstützt werden. Wie diese konkret aussehen sollen, bleibt aber noch offen. Immerhin sollen dafür bis 2029 drei Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stehen.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) begrüßte die Vorschläge der Bundesregierung, warnte aber vor allzu langwierigen Diskussionen um die konkrete Ausgestaltung, um Kaufzurückhaltung bei den Verbrauchern zu vermeiden. „Wir begrüßen die Ankündigung der Regierungskoalition, zukünftig mit Kaufanreizen besonders für Käufer mit kleineren und mittleren Einkommen den Hochlauf der Elektromobilität zu stärken“, sagte Opel-Chef Florian Huettl nach dem Treffen. Der Einstieg in die Elektromobilität sollte für alle leistbar sein. Ein Leasingmodell für Fahrzeuge im Klein- und Kompaktwagenbereich halte er für sinnvoll. Darüber hinaus sollten beispielsweise auch Handwerksbetriebe und Pflegedienste beim Kauf von elektrischen, leichten Nutzfahrzeugen unterstützt werden.



Etwas anders bewertet der neu gegründete Verband der Automobilhändler Deutschlands (VAD). „Solche Programme erzeugen Strohfeuer – und die Restwerte der Fahrzeuge sinken. Das ist schlecht für die Autobesitzer und für den Handel“, sagte VAD-Präsident Burkhard Weller. Positiv bewertet aber auch er, dass sich Deutschland gegen das Verbrennerverbots ausspricht.



Uniti, der Bundesverband Energie Mittelstand, war ebenfalls zufrieden mit den Aussagen der Bundesregierung. „Durch den Schulterschluss der Bundesregierung, der Automobilindustrie und der Gewerkschaften sendet Deutschland als größtes EU-Mitgliedsland ein klares und wichtiges Signal an die EU-Kommission im Rahmen der Überarbeitung der CO2-Flottenregulierung auf Technologieoffenheit zu setzen", sagte Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn. Er sprach sich auch noch einmal für eine CO2-Flottenregulierung aus, die den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs und der verwendeten Antriebsenergie berücksichtigt. Uniti vertritt als Verband unter anderem auch die Interessen von Tankstellenbetreibern mit einer Marktabdeckung von ingesamt über 60 Prozent. (aum)