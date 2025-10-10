Logo Auto-Medienportal
Stellantis liefert mehr Fahrzeuge aus

aum – 10. Oktober 2025

Stellantis hat nach ersten Schätzungen im dritten Quartal rund 1,3 Millionen Fahrzeuge an seine Händler sowie direkt an Gewerbekunden ausgeliefert. Das sind 13 Prozent mehr als Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dazu trug im wesentlichen das Wachstum in Nordamerika mit einem Plus von 35 Prozent auf 403.000 Fahrzeuge bei. Im Mittleren Osten und Afrika legte der Konzern mit 21 Prozent noch stärker zu (94.000 Fahrzeuge). In Europa wurden 534.000 Auslieferungen gezählt, das ist eine Steigerung um acht Prozent. (aum)

