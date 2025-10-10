Markus Haupt wird CEO von Seat und Cupra

Markus Haupt ist neuer Vorstandsvorsitzender von Seat und Cupra. Der bisherige Produktions- und Logistikvorstand hatte die Rolle des CEO nach dem Ausstieg von Wayne Griffiths bereits seit April übergangsweise übernommen.

Haupt ist seit über 20 Jahren im Volkswagen-Konzern tätig und hatte Führungspositionen bei verschiedenen Marken und in unterschiedlichen Ländern inne. Nach seinem Studium in Barcelona startete er 2001 seine Karriere bei Seat. Später leitete er bedeutende Produktionsprojekte, darunter auch in Wolfsburg und Palmela. Er war unter anderem Präsident von Volkswagen Navarra und Geschäftsführer des Werkes Landaben in Pamplona.



Der neue Seat-Chef besitzt spanische Wurzeln, hat nach wie vor enge berufliche und persönliche Beziehungen zum Land und ist leidenschaftlicher Rennsportfan. (aum)



