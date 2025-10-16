Die WDW steht 2026 unter einem besonderen Zeichen

Die World Ducati Week – kurz WDW – steht im kommenden Jahr unter einem ganz besonderen Zeichen. Wenn vom 3. bis 5. Juli 2026 auf und rund um die Rennstrecke im italienischen Misano das weltgrößte Treffen der Markenfans stattfindet, fällt der 4. Juli auf den Gründungstag des Unternehmens vor 100 Jahren. So wird 13. Ausgabe der WDW mit zahlreichen besonderen Attraktionen und Aktivitäten auch eine große Jubiläumsfeier.

Die Wurzeln von Ducati liegen im Bau von Funkgeräten und Radiokondensatoren. Mit dem Bau eines Hilfsmotors für Fahrräder wurde nach dem Zweiten Weltkrieg der Grundstein für die Motorradproduktion und zahlreiche bis heute andauernde Motorsporterfolge gelegt. Heute ist die Marke eine Tochter von Audi und Teil des Volkswagen-Konzerns. (aum)

