Die WDW steht 2026 unter einem besonderen Zeichen

aum – 16. Oktober 2025

Die World Ducati Week – kurz WDW – steht im kommenden Jahr unter einem ganz besonderen Zeichen. Wenn vom 3. bis 5. Juli 2026 auf und rund um die Rennstrecke im italienischen Misano das weltgrößte Treffen der Markenfans stattfindet, fällt der 4. Juli auf den Gründungstag des Unternehmens vor 100 Jahren. So wird 13. Ausgabe der WDW mit zahlreichen besonderen Attraktionen und Aktivitäten auch eine große Jubiläumsfeier.

Die Wurzeln von Ducati liegen im Bau von Funkgeräten und Radiokondensatoren. Mit dem Bau eines Hilfsmotors für Fahrräder wurde nach dem Zweiten Weltkrieg der Grundstein für die Motorradproduktion und zahlreiche bis heute andauernde Motorsporterfolge gelegt. Heute ist die Marke eine Tochter von Audi und Teil des Volkswagen-Konzerns. (aum)

Bilder zum Artikel
World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Ducati

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Ducati

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Ducati

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Ducati

World Ducati Week 2024: „La Notte dei Campioni“.

World Ducati Week 2024: „La Notte dei Campioni“.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Ducati

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Ducati

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

World Ducati Week 2024.

World Ducati Week 2024.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

