Der Kia PV 5 rollt an

Kia beginnt im November mit der Auslieferung des PV 5 Cargo. Der erste Elektro-Transporter der Marke bietet bei Reichweiten von bis zu 416 Kilometern. Das maximale Ladevolumen liegt bei 4,4 Kubikmetern, die Nutzlast bis zu 790 Kilogramm. Die Preise beginnen bei 39.190 Euro (netto 32.932,77 Euro). Es gibt den PV 5 auch als Pkw-Variante Passenger mit fünf, sechs oder sieben Sitzen. Der Fünfsitzer ist zum Preis von 38.290 Euro bereits bestellbar, die anderen beiden Varianten folgen im nächsten Jahr.

Den PV 5 bietet Kia wahlweise mit 51,5 kWh oder 71,2 kWh großem Akku an. Der Elektromotor leistet mit der kleineren Batterie 89 kW (122 PS) und mit der größeren 120 kW (163 PS). Das maximale Drehmoment beträgt 250 Newtonmeter. Den Cargo wird es später noch in einer Ausführung mit 43,3 kWh geben. Laden kann der Kia PV 5 an einer Gleichstromsäule mit bis zu 150 kW. Beim Wechselstromladen plant Kia die maximale Ladeleistung von aktuell 10,5 kW in der Zukunft auf 22 kW zu erhöhen.



Der PV 5 bietet serienmäßig sind unter anderem eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion, Autobahnassistenz, Frontkollisionswarner mit Abbiege-

funktion, einen aktiver Spurhalter und einen Spurfolgeassistenten. Hinzu kommen je nach

Ausführung zum Beispiel ein aktiver Totwinkelassistent mit Monitoranzeige und eine

Rundumsichtkamera. Der Sprachassistent des Infotainmentsystems mit 12,9-Zoll- Touchscreen ist KI-unterstützt. (aum)



