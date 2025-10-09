Winterreifen: Preiswerte Modelle enttäuschen bei Sicherheit und Umwelt

Gemeinsam mit der „Auto Zeitung“ sowie dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) hat Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) zehn Winterreifen getestet. Premiumprodukte und günstige Importware unterscheiden sich teils deutlich – nicht nur bei den Anschaffungskosten, sondern auch bei Fahrsicherheit, Laufleistung und Umweltbilanz. Die Preisunterschiede sind erheblich. Für einen Satz Premium-Winterreifen sind derzeit etwa 1000 Euro fällig. Produkte aus chinesischer Fertigung in derselben Dimension sind bereits für rund ein Drittel erhältlich.

Getestet wurden Reifen der Dimension 245/45 R19. Neben den Pneus von Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin und Pirelli stellten sich auch die preiswerteren Alternativen von Vredestein und Yokohama sowie die Preisbrecher von Linglong, Maxxis und Triangle dem Vergleich auf Schnee, nasser und trockener Fahrbahn.



Auch wenn schneebedeckte Straßen seltener werden: Grip bleibt im Winter entscheidend. Der Bridgestone Blizzak 6 Enliten, der Goodyear Ultragrip Performance 3 und der Michelin Pilot Alpin 5 überzeugen hier mit sehr guter Traktion und hoher Fahrsicherheit. Der neue Pirelli P Zero Winter 2 bietet ebenfalls ordentliche Schneeeigenschaften und positioniert sich vor dem Continental Winter Contact TS 870 P, dem Maxxis Premitra Snow WP 6 und dem Vredestein Wintrac Pro+, die nur befriedigende Ergebnisse erreichen.



Drei Kandidaten bleiben hinter den Erwartungen zurück: Der Triangle Effex Winter TW 421 erweist sich im Grenzbereich als instabil, und der Linglong Sportmaster Winter bietet die geringste Fahrsicherheit. Schlusslicht ist der Yokohama Blu Earth Winter V 906 mit schwacher Traktion, unzureichender Seitenführung und eingeschränkter Fahrstabilität.



Besonders deutlich fallen die Unterschiede bei den Nässetests aus. Goodyear und Pirelli setzen sich klar an die Spitze, dicht gefolgt von Continental, Bridgestone und Michelin. Abstriche gibt es bei Vredestein, Yokohama und Triangle. Besonders kritisch: Der Maxxis patzt sowohl bei Fahrsicherheit als auch beim Bremsen. Wo das Testfahrzeug auf Pirelli-Reifen aus 100 km/h bereits steht, zeigte der Tacho mit Maxxis-Bereifung noch knapp 40 km/h. Auf Linglong und Vredestein sind es immerhin noch 30 km/h – mit dennoch potenziell schwerwiegenden Folgen im Ernstfall.



Auf trockener Fahrbahn liegen die Resultate enger beieinander. Allerdings disqualifiziert sich der Maxxis erneut durch überdurchschnittlich lange Bremswege. Der ebenfalls preisgünstige Triangle überrascht hingegen mit dem zweitbesten Ergebnis im Trocken-Bremstest. Rein rechnerisch fährt er am günstigsten, wenn allein die Kosten pro Kilometer berücksichtigt werden. Seine prognostizierte Laufleistung von 27.500 Kilometern liegt zwar erheblich unter der des Michelin (46.750 km), sein Kaufpreis beträgt jedoch nur ein Drittel. Auch beim Rollwiderstand zeigt er akzeptable Werte. Allerdings bleibt seine Gesamt-Performance zu schwach, so dass das Testteam ihn nicht wirklich empfehlen kann.



Ganz anders die Premiumprodukte: Der vermeintlich teuerste Michelin erweist sich als wirtschaftlichster Reifen im Feld, da seine hohe Laufleistung und sein geringer Abrieb die Anschaffungskosten relativieren. Zudem zeigt er die beste Umweltbilanz. Er verursacht den geringsten Abrieb, hält am längsten und rollt sehr sparsam und leise. Der Bridgestone punktet mit effizienter Technologie, hält aber nicht so lange. Der Goodyear überzeugt als zweitbester Reifen bei den Umweltkriterien.



Die preisgünstigen Profile von Linglong, Maxxis und Triangle sind allesamt früher verschlissen, belasten die Umwelt mit mehr Abrieb sowie teils deutlich höherer Geräuschentwicklung. Wer also einen nachhaltigen Reifen sucht, liegt mit ihnen falsch.



In der Gesamtwertung setzt sich der Goodyear durch. Er kombiniert hohe Leistungen bei Nässe, gute Ergebnisse auf Schnee und eine solide Umweltbilanz. Der Michelin belegt den zweiten Platz, knapp dahinter folgt der Pirelli. Dieser punktet zusätzlich mit einem Anteil von mindestens 55 Prozent recycelten oder biobasierten Materialien – ein Plus für die Umwelt und damit für Kunden, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Einzige Schwäche des Italieners: seine Leistung im Kurven-Aquaplaning.



Der Bridgestone verfehlt das Podium nur knapp, überzeugt jedoch mit Bestnoten auf Schnee und hoher Effizienz. Der Continental komplettiert die Gruppe der als „sehr empfehlenswert“ eingestuften Winterreifen, wenngleich seine Schneeperformance und Bremswege bei Nässe hinter den Spitzenreitern zurückbleiben.



Die übrigen Kandidaten zeigen bei genauerer Betrachtung alle das ein oder andere Manko, die nicht alle Erwartungen erfüllen, vielleicht aber dennoch im Einzelfall in Frage kommen können. Wer beispielsweise den Vredestein in die engere Wahl zieht, muss mit längeren Bremswegen auf Nässe sowie einem mäßigen Gripniveau und mittelmäßig präzisen Lenkreaktionen auf griffigem Asphalt rechnen. Der Triangle bietet zwar den günstigsten Kilometerpreis, enttäuscht jedoch bei Umweltbilanz und Fahrstabilität. Der Yokohama leidet unter mangelhafter Schneetauglichkeit, der Linglong unter hohen Umweltbelastungen. Der Maxxis erweist sich insgesamt als Schlusslicht: Ordentliche Leistungen auf Schnee stehen eklatanten Schwächen auf Nässe und Trockenheit gegenüber.



Obwohl alle getesteten Reifen das Alpine-Symbol tragen, empfiehlt die GTÜ nur die Hälfte der Kandidaten. Wer auf bewährte Premiumprodukte setzt, fährt sicherer, nachhaltiger – und auf Dauer oft auch preisgünstiger. (aum)



