Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Francesco Ciancia kehrt zu Stellantis zurück

aum – 8. Oktober 2025

Er wird nach seinem Wechsel vor drei Jahren zu Mercedes-Benz zum 1. November Head of Global Manufacturing des Automobilkonzerns. Arnaud Deboeuf verlässt den Konzern.

Francesco Ciancia war zuletzt als Head of Mercedes-Benz Vans Operations in Stuttgart tätig, wo ihn Elke Pusskeiler ersetzt. Vor seinem Wechsel zu Mercedes-Benz vor drei Jahren hatte Ciancia bereits ab 2001 für Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und Stellantis gearbeitet, unter anderem als Werksleiter des Standorts Kragujevac (Serbien), als Leiter der Fertigung für Lateinamerika und als Leiter der Fertigung für Maserati und die Premiummarken in den Regionen Europa und Naher Osten & Afrika. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Francesco Ciancia.

Francesco Ciancia.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Francesco Ciancia.

Francesco Ciancia.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die Lieferwagen der vier Nutzfahrzeugmarken von Stellantis.
Stellantis erobert Spitzenplatz bei Transportern und Vans
IAA Mobility 2025: Leapmotor in der Open Area in München.
Leapmotor knackt Millionenmarke
Spatenstich für neue Opel- und Stellantis-Zentrale (v.l.n.r.): Uwe Baum, Simon Valerius, Patrick Burghardt, Florian Huettl, Marie-Alba Ternisien, Jan Van Geet, Ralph Wangemann, Nicolas Bergeret, Daniel Siegmann, Umut Sönmez, Lars Thiel.
Spatenstich für neue Opel-Zentrale
Stellantis entwickelt die Batterietechnologie Ibis (Intelligent Battery Integrated System), bei der der Wechselrichter und die Ladefunktion in den Akku integriert sind.
Stellantis entwickelt eine neue Batterietechnik
Avathar One.
Stellantis schenkt Batterien ein zweites Leben

Audio

Autonews vom 08. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren