Francesco Ciancia kehrt zu Stellantis zurück

Er wird nach seinem Wechsel vor drei Jahren zu Mercedes-Benz zum 1. November Head of Global Manufacturing des Automobilkonzerns. Arnaud Deboeuf verlässt den Konzern.

Francesco Ciancia war zuletzt als Head of Mercedes-Benz Vans Operations in Stuttgart tätig, wo ihn Elke Pusskeiler ersetzt. Vor seinem Wechsel zu Mercedes-Benz vor drei Jahren hatte Ciancia bereits ab 2001 für Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und Stellantis gearbeitet, unter anderem als Werksleiter des Standorts Kragujevac (Serbien), als Leiter der Fertigung für Lateinamerika und als Leiter der Fertigung für Maserati und die Premiummarken in den Regionen Europa und Naher Osten & Afrika. (aum)



