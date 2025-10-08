Tanken wieder etwas günstiger

Tanken ist gegenüber der Vorwoche wieder etwas günstiger geworden. Der ADAC hat für einen Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt einen Preis von 1,672 Euro ermittelt. Das sind 0,6 Cent weniger als vor sieben Tagen. Diesel ist um 1,3 Cent günstiger und kostet derzeit im Schnitt 1,594 Euro. Der Rückgang der Kraftstoffpreise beruht vor allem auf der niedrigeren Rohölnotierung bei stabilem Wechselkurs von Euro zu US-Dollar. Erfreulich aus Sicht der Dieselfahrer: Die Preisdifferenz zu Benzin ist mit 7,8 Cent (Vorwoche 7,1 Cent) wieder etwas größer geworden. Die steuerliche Differenz zwischen den beiden Sorten beträgt allerdings rund 20 Cent. Der ADAC findet das Preisniveau für den Selbstzünderkraftstoff daher zu hoch. (aum)