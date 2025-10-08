Yamahas Tracer 7 GT kann bald auch Automatik

Yamaha bietet ab Februar auch die Tracer 7 GT mit dem automatisierten Schaltgetriebe der größeren Schwester an. Bei der Yamaha Automated Manuel Transmission (Y-AMT) hat der Fahrer die Wahl: Er kann der Automatik die Arbeit überlassen oder über einen Schalter an der linken Bedieneinheit am Lenker die Gänge auch selbst wechseln. Das geht nicht nur im wählbaren MT-Modus, sondern auch im AT-Betrieb. Zwei Pfeile zeigen dann an, ob das Einlegen eines niedrigeren oder höheren Gangs (oder beides) im Automatikmodus gerade möglich ist. Das kann übrigens auch unter Last erfolgen. Die Automatik wechselt die Getriebestufen mit einem wahrnehmbaren Klacken und sorgt so für ein gewisses Schaltgefühl.

Die Yamaha Tracer 7 TY-AMT kostet 12.424 Euro. Das sind 500 Euro Aufpreis. (aum)



