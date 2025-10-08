Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Yamahas Tracer 7 GT kann bald auch Automatik

aum – 8. Oktober 2025

Yamaha bietet ab Februar auch die Tracer 7 GT mit dem automatisierten Schaltgetriebe der größeren Schwester an. Bei der Yamaha Automated Manuel Transmission (Y-AMT) hat der Fahrer die Wahl: Er kann der Automatik die Arbeit überlassen oder über einen Schalter an der linken Bedieneinheit am Lenker die Gänge auch selbst wechseln. Das geht nicht nur im wählbaren MT-Modus, sondern auch im AT-Betrieb. Zwei Pfeile zeigen dann an, ob das Einlegen eines niedrigeren oder höheren Gangs (oder beides) im Automatikmodus gerade möglich ist. Das kann übrigens auch unter Last erfolgen. Die Automatik wechselt die Getriebestufen mit einem wahrnehmbaren Klacken und sorgt so für ein gewisses Schaltgefühl.

Die Yamaha Tracer 7 TY-AMT kostet 12.424 Euro. Das sind 500 Euro Aufpreis. (aum)

Weiterführende Links: Yamaha-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT mit Wippschalter (unten).

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT mit Wippschalter (unten).

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Y-AMT: Rechts am Lenker befindet sich der Schalter für den Wechsel vom manuellen in den automatischen Modus.

Y-AMT: Rechts am Lenker befindet sich der Schalter für den Wechsel vom manuellen in den automatischen Modus.

Photo: Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Yamaha Tracer 7 GT.
Yamaha Tracer 7 geht für 9574 Euro auf große Tour

Audio

Autonews vom 08. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren