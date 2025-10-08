Steigende Ersatzteilpreise belasten Kfz-Versicherer

Kfz-Ersatzteile wie Scheinwerfer, Stoßfänger und Windschutzscheiben sind erneut teurer geworden. Das zeigt eine Auswertung aktueller Ersatzteilpreise durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Zwischen August 2024 und August 2025 sind die Preise im Schnitt um knapp sechs Prozent gestiegen, bei einzelnen Teilen wie Vordertüren und Motorhauben sogar um rund acht Prozent“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Für Versicherer führen die steigenden Ersatzteilpreise zu deutlich höheren Reparaturkosten bei Unfällen.

Damit setzt sich ein seit Jahren anhaltender Trend fort. Seit 2015 haben sich die Ersatzteilpreise laut Versicherungsverband um mehr als 80 Prozent erhöht „Die Kosten für Pkw-Ersatzteile steigen rapide und sind weitgehend unabhängig von der allgemeinen Preisentwicklung. Während der Verbraucherpreisindex seit 2015 um rund 30 Prozent zugenommen hat, erhöhten Autohersteller ihre Ersatzteilpreise durchschnittlich um über 80 Prozent“, so Asmussen. Kofferraumklappen und hintere Seitenwände seien heute etwa doppelt so teuer als vor zehn Jahren.



Einen wesentlicher Kostentreiber sehen die Versicherer im so genannten Designschutz. Er schützt nicht nur das Fahrzeugdesign selbst, sondern auch sichtbare Ersatzteile wie Außenspiegel, Kotflügel oder Türen. Das verschaffe den Autoherstellern eine monopolähnliche Marktstellung, beklagt der GDV. „Autofahrer und Werkstätten sind gezwungen, viele dieser Ersatzteile direkt vom Autohersteller zu kaufen“, kritisiert Asmussen. Obwohl eine Gesetzesänderung den Designschutz reformieren soll, bleiben die bestehenden Rechte der Autohersteller bis 2045 erhalten.



Für Versicherer führen die steigenden Ersatzteilpreise zu deutlich höheren Reparaturkosten bei Unfällen. „Im vergangenen Jahr betrug der durchschnittliche Sachschaden in der Kfz-Haftpflichtversicherung eines Pkw rund 4250 Euro, das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr“, so Asmussen. Neben den teurer werdenden Ersatzteilen sorgen auch die steigenden Stundensätze von Kfz-Werkstätten für höhere Reparaturkosten.



In den vergangenen zwei Jahren verzeichnete die Versicherungsbranche aufgrund dieser Entwicklung nach eigenen Angaben Verluste von nahezu fünf Milliarden Euro. Viele Kfz-Versicherer haben daraufhin ihre Beiträge angepasst. Für dieses Jahr rechnet der GDV mit einer Rückkehr der Sparte in die versicherungstechnische Gewinnzone, geht aber von einem weiterhin hohen Preisdruck aus.



Für die jährliche Analyse der Ersatzteilpreise erheben Experten des GDV die Reparaturkosten von 38 Fahrzeugmodellen verschiedener Hersteller von Kleinwagen bis zu Modellen der oberen Mittelklasse und insgesamt 20 verschiedenen Ersatzteilen. (aum)

