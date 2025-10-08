Logo Auto-Medienportal
Skoda spendiert dem Fabia 177 PS

aum – 8. Oktober 2025

Anlässlich der 130-jährigen Unternehmensgeschichte legt Skoda die Sonderedition „130“ des Fabia auf und verpasst dem Kleinwagen eine Leistungsspritze. Der 1,5-Liter-Motor kommt hier bei 5750 bis 6000 Umdrehungen in der Minute auf 177 PS (130 kW). Das sind 27 PS (20 kW) mehr als beim Fabia Monte Carlo, auf dem er basiert, und machen den Fabia 130 zum bislang stärksten Serienfahrzeug der Baureihe. Für den Sprint von null auf 100 km/h benötigt das Editionsmodell nach letzten Messungen 7,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 228 km/h.

Der Fabia 130 verfügt über ein 15 Millimeter tiefer gelegtes Fahrwerk mit 18-Zoll-Rädern, eine modifizierte Lenkung, neu abgestimmte Fahrmodi mit Zwischengasfunktion und eine spezielle Auslegung des Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebes sowie optimierte Bremsen. Das zweistufige Dynamik-Kontrollsystem lässt auf Wunsch mehr Radschlupf zu.

Doppel-Auspuffendrohre sowie Frontspoiler, Heckflügel und Diffusor in glänzendem Schwarz sowie „130“-Embleme prägen das Exterieur. Im Innenraum finden sich elektrisch verstellbare Sportsitze, ein Drei-Speichen-Sportlenkrad und Pedalauflagen aus Edelstahl. Dazu kommen silberne Zierelemente und schwarze Alu-Einstiegsleisten.

Der Skoda Fabia 130 ist in Kürze bestellbar und wird ab Dezember ausgeliefert. Es gibt ihn in vier Karosseriefarben. Ein Preis wurde noch nicht genannt. (aum)


Bilder zum Artikel
Skoda Fabia 130.

Skoda Fabia 130.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Skoda Fabia 130.

Skoda Fabia 130.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Skoda Fabia 130.

Skoda Fabia 130.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Skoda Fabia 130.

Skoda Fabia 130.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Skoda Fabia 130.

Video: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Skoda Fabia 130.

Video: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

