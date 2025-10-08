Die Ducati Multistrada V4 Rally kann jetzt noch mehr

Ducati spendiert der Multistrada V4 Rally zum neuen Modelljahr erweiterte Funktionsumfänge für das semiaktive Fahrwerk. Dazu gehört auch ein automatisches und abschaltbares Absenksystem bei Geschwindigkeiten unterhalb 10 km/h. Der Fahrer kann außerdem die Autoleveling-Federung nun auch während der Fahrt unabhängig vom Fahrmodus nach seinen Wünschen einstellen. Der neue Algorithmus passt alle elektronischen Steuerungen noch präziser dem Fahrstil an, das hintere Federbein erhält einen größeren Vorspannbereich. Das elektronische Kombibremssystem mit stärkerer hinterer Bremsscheibe arbeitet künftig auch lastenabhängig. Die neue Rear-to-Front-Strategie aktiviert bei Betätigung des Bremspedals auch die Vorderradbremse. Das reduziert das Nickverhalten des Motorrads beim Verzögern und erhöht so – insbesondere beim Fahren zu zweit – den Komfort. Der Quickshifter wurde verfeinert und der Drehpunkt der Schwinge weiter nach oben verlegt, was das Handling auch bei voller Beladung verbessert.

Der Funktionsumfang des vorderen Radars wird um eine Frontkollisionswarnung ergänzt. Das Scheinwerfersystem wurde insbesondere für Nachtfahrten ebenfalls optimiert und beinhaltet unter anderem eine Coming-Home-Funktion. Als Zubehör ist zudem eine Nebelschlussleuchte erhältlich.



Das 6,5-Zoll-TFT-Farbdisplay der Multistrada V4 Rally hat eine aktualisierte Benutzeroberfläche für bessere Bedienbarkeit und eine neue Stütze am Topcase bietet dem Sozius besseren Halt. Das Design des Hauptständers wurde geändert, um das Aufbocken zu erleichtern.



Die Multistrada V4 Rally wird zu Preisen ab 28.490 Euro in zwei Farbvarianten sowie den drei Ausstattungen Radar, Travel & Radar und Full Adventure angeboten. (aum)

