Stauprognose: Die Herbstreisewelle rollt

Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende (10.–12.10.) auf vielen Autobahnen zeitweise lebhaften Verkehr und Staus. Grund ist der Beginn der Herbstferien in sechs Bundesländern sowie in Teilen der Niederlande. In Hessen, Sachsen und Thüringen beginnt die zweite Ferienwoche. Beliebte Reiseziele sind die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge sowie die Küsten von Nord- und Ostsee. Bei schönem Wetter ist zudem mit stärkerem Ausflugsverkehr in die Naherholungsgebiete rund um die Ballungsräume zu rechnen. Rund 1230 Autobahnbaustellen sorgen ebenfalls für Behinderungen.

Besonders belastet sein dürften nach Einschätzung des ADAC neben den Fernstraßen von und zur Küste folgende Autobahnabschnitte (jeweils in beiden Richtungen):



- A1 / A3 / A4 Kölner Ring

- A 1 Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck

- A 2 Magdeburg – Braunschweig – Hannover – Dortmund

- A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

- A 4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz

- A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Flensburg sowie Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 München – Nürnberg

- A 10 Berliner Ring

- A 24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin

- A 31 Leer – Emden und Oberhausen – Gronau

- A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

- A 72 Chemnitz – Hof

- A 81 Heilbronn – Stuttgart – Singen

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München



Auch im benachbarten Ausland muss mit zeitweise lebhaftem Reiseverkehr gerechnet werden. Besonders staugefährdet sind die Strecken zu den beliebten Wanderzielen in den Alpen. Engpässe drohen auf der Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route. In Österreich wird derzeit an mehreren wichtigen Fernstraßen gebaut, entlang der Inntalautobahn (A12) und auf der Fernpass-Route gelten an Wochenenden Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr. Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt bis Mitte Dezember komplett gesperrt. Stichprobenartige Kontrollen können außerdem an Grenzübergängen zu Wartezeiten führen. (aum)



