Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

ZF Lifetec weiht neues Forschungszentrum in den USA ein

aum – 7. Oktober 2025

ZF Lifetec hat am modernisierten Standort in Washington im US-Bundesstaat Michigan ein neues Technologiezentrum eröffnet. Es ist rund 7600 Quadratmeter groß und beherbergt eine neue Pitch-Motion-Schlittenanlage, die mit einer Kraft von 2,75 Meganewton – vergleichbar mit dem Schub eines Airbus A 380 – hochrealistische dynamische Crashtests ermöglicht. Sie erlaubt die präzise Simulation von Fahrzeugbewegungen in komplexen Crash-Szenarien wie Frontalzusammenstößen mit starker Verzögerung, versetzten Kollisionen und Überschlägen. Die Anlage ermöglicht auch realistische Tests und Validierungen von adaptiven passiven Sicherheitssystemen, die auf zukünftige Technologien wie das (semi-)automatisierte Fahren und auf Innenraumkonzepte der nächsten Generation (Interiors of the future) zugeschnitten sind.

Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum deckt ein breites Spektrum an Testmöglichkeiten ab, darunter präzise Airbag-Auslösetests auf Komponenten- und Systemebene, umfangreiche Dauerhaltbarkeits- und Funktionstests für Airbags, Sicherheitsgurte und Lenkräder sowie dynamische Tests mit Bungee-Verzögerungsschlitten und servohydraulischen Schlitten. Umweltsimulationen reproduzieren Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration und Korrosion unter realistischen Bedingungen. Dazu kommen Materialanalysen. (aum)

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Herzstück des Technologiezentrums von ZF Lifetec in Washington im US-Bundesstaat Michigan ist eine dynamische Schlittenanlage.

Herzstück des Technologiezentrums von ZF Lifetec in Washington im US-Bundesstaat Michigan ist eine dynamische Schlittenanlage.

Photo: ZF Lifetec via Autoren-Union Mobilität

Download:

ZF Lifetec eröffnet in Washington im US-Bundesstaat Michigan sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum (von links): Forrschungs- und Entwicklungsleiter Harald Lutz, Mark Hackel (Verwaltungschef des Macomb County), CEO Rudolf Stark, Ned Reckamp (Senior Vice President of Inflatable Restraint Systems and North Americas Passive Safety Systems von ZF Lifetec), Gemeidnevorsteher Sebastian Sam Previti, ZF-Nordamerikachef Ramiro Gutierrez und Joseph McCulloch (Manager bei der Michigan Economic Development Corporation).

ZF Lifetec eröffnet in Washington im US-Bundesstaat Michigan sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum (von links): Forrschungs- und Entwicklungsleiter Harald Lutz, Mark Hackel (Verwaltungschef des Macomb County), CEO Rudolf Stark, Ned Reckamp (Senior Vice President of Inflatable Restraint Systems and North Americas Passive Safety Systems von ZF Lifetec), Gemeidnevorsteher Sebastian Sam Previti, ZF-Nordamerikachef Ramiro Gutierrez und Joseph McCulloch (Manager bei der Michigan Economic Development Corporation).

Photo: ZF Lifetec via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

ZF Lifetec präsentiert seine adaptive Rückhaltetechnologie auf „InCabin 2025“ in Barcelona in einer E-Klasse von Mercedes-Benz als Demonstrator.
Rückhaltesystem von ZF nimmt automatisch Maß
Autokauf.
Autoliebe stärker als Klimabewusstsein: Deutsche hängen am eigenen Wagen
Einklappbares Lenkrad von ZF Lifetec für neue Nutzungskonzepte in automatiserten Fahrzeugen.
ZF Lifetec klappt den Lenkradkranz ein
E-Kompressor von Mahle.
Mahle startet Produktion von E-Kompressoren in den USA
Der Heat Belt 2.0 von ZF Lifetec spart Energie und bringt im Auto gezielt Wärme direkt an den Körper.
Heizen mit dem Sicherheitsgurt spart Energie

Audio

Autonews vom 01. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren