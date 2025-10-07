ZF Lifetec weiht neues Forschungszentrum in den USA ein

ZF Lifetec hat am modernisierten Standort in Washington im US-Bundesstaat Michigan ein neues Technologiezentrum eröffnet. Es ist rund 7600 Quadratmeter groß und beherbergt eine neue Pitch-Motion-Schlittenanlage, die mit einer Kraft von 2,75 Meganewton – vergleichbar mit dem Schub eines Airbus A 380 – hochrealistische dynamische Crashtests ermöglicht. Sie erlaubt die präzise Simulation von Fahrzeugbewegungen in komplexen Crash-Szenarien wie Frontalzusammenstößen mit starker Verzögerung, versetzten Kollisionen und Überschlägen. Die Anlage ermöglicht auch realistische Tests und Validierungen von adaptiven passiven Sicherheitssystemen, die auf zukünftige Technologien wie das (semi-)automatisierte Fahren und auf Innenraumkonzepte der nächsten Generation (Interiors of the future) zugeschnitten sind.

Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum deckt ein breites Spektrum an Testmöglichkeiten ab, darunter präzise Airbag-Auslösetests auf Komponenten- und Systemebene, umfangreiche Dauerhaltbarkeits- und Funktionstests für Airbags, Sicherheitsgurte und Lenkräder sowie dynamische Tests mit Bungee-Verzögerungsschlitten und servohydraulischen Schlitten. Umweltsimulationen reproduzieren Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration und Korrosion unter realistischen Bedingungen. Dazu kommen Materialanalysen. (aum)



