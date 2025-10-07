Die Isle of Skye lässt grüßen

Mit der Storr bringt die Marke Brixton der österreichischen KSR Goup nun eine bereits länger angekündigte Enduroversion der Crossfire 500 in den Handel. Vermarktet wird sie als „Soft-Adventure-Bike“, um auch den Alltagsnutzen zu unterstreichen. Vorne übernimmt ein 19 Zoll großes Rad die Führung, hinten bleibt es bei 17 Zoll. Serienmäßig rollt die Brixton Crossfire 500 Storr auf Pirelli-STR-Reifen für Straße und Schotter. Das Fahrwerk verfügt über eine voll einstellbare Upside-Down-Gabel, das Hinterrad-ABS und die Traktionskontrolle sind für Geländeeinsätze abschaltbar. Handprotektoren und ein USB-Anschluss gehören ebenso zur Serienausstattung wie LED-Lichter. Der Zwei-Zylinder-Reihenmotor mit 486 Kubikzentimetern, 48 PS (35 kW) und 43 Newtonmetern ist aus den anderen Modellen bekannt.

Die Storr, benannt nach einer Felsformation auf der schottischen Insel Isle of Skye, kostet 6399 Euro (Österreich: 6999 €, Schweiz: 6990 CHF). (aum)

