Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Die Isle of Skye lässt grüßen

aum – 7. Oktober 2025

Mit der Storr bringt die Marke Brixton der österreichischen KSR Goup nun eine bereits länger angekündigte Enduroversion der Crossfire 500 in den Handel. Vermarktet wird sie als „Soft-Adventure-Bike“, um auch den Alltagsnutzen zu unterstreichen. Vorne übernimmt ein 19 Zoll großes Rad die Führung, hinten bleibt es bei 17 Zoll. Serienmäßig rollt die Brixton Crossfire 500 Storr auf Pirelli-STR-Reifen für Straße und Schotter. Das Fahrwerk verfügt über eine voll einstellbare Upside-Down-Gabel, das Hinterrad-ABS und die Traktionskontrolle sind für Geländeeinsätze abschaltbar. Handprotektoren und ein USB-Anschluss gehören ebenso zur Serienausstattung wie LED-Lichter. Der Zwei-Zylinder-Reihenmotor mit 486 Kubikzentimetern, 48 PS (35 kW) und 43 Newtonmetern ist aus den anderen Modellen bekannt.

Die Storr, benannt nach einer Felsformation auf der schottischen Insel Isle of Skye, kostet 6399 Euro (Österreich: 6999 €, Schweiz: 6990 CHF). (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brixton Crossfire 500 Storr.

Brixton Crossfire 500 Storr.

Photo: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Brixton Crossfire 500 Storr.

Video: KSR via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Stau auf der Autobahn.
Stauprognose: Die Herbstreisewelle rollt
Herzstück des Technologiezentrums von ZF Lifetec in Washington im US-Bundesstaat Michigan ist eine dynamische Schlittenanlage.
ZF Lifetec weiht neues Forschungszentrum in den USA ein
Nissan Qashqai e-Power.
Nissan Qashqai mit effizienterem e-Power-Antrieb bestellbar
Kia Stonic.
Der Kia Stonic fährt aufgefrischt ins neue Jahr
Elektromobilität.
Kurskorrektur gefordert: Die Skepsis gegenüber der E-Mobilität bleibt
E-Cannonball 2025: Ein Besucherhighlight und Fotomagnet war der elektrifizierte DeLorean, den Hauptsponsor Eon präsentierte.
Eon unterstützt Europas größte E-Auto-Rallye

Audio

Autonews vom 01. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren