Nissan Qashqai mit effizienterem e-Power-Antrieb bestellbar

Nissan öffnet die Auftragsbücher für den Qashqai mit dem neuem e-Power Antrieb: Ab Mitte Oktober lässt sich die neue Modellgeneration zu Preisen ab 40.180 Euro bestellen. Das Antriebssystem fällt kompakter und laufruhiger als bisher aus. Bei gleichem Hubraum, gleicher Leistung und gleicher Batteriekapazität sinkt der Kraftstoffverbrauch dabei um rund einem Liter auf im Schnitt 4,5 Liter je 100 Kilometer (WLTP) und steigt die Reichweite auf bis zu 1200 Kilometer. Im neuen Sport-Modus mobilisiert der 190 PS (140 kW) starke Antrieb kurzfristig 15 PS (elf kW) mehr. Nissan hat außerdem das Geräuschniveau im Innenraum des Qashqai reduziert.

Beim e-Power-Konzept setzt Nissan einen 1,5-Liter-Benzinmotor als Generator für die Batterie und den Elektroantrieb ein. Versprochen wird der Fahrkomfort eines Elektroautos, ohne dass Ladesäulen gesucht werden müssen. Mit dem Normverbrauch reklamiert Nissan zudem den Klassenbestwert bei Benzinern für sich. Und mit bis zu 1200 Kilometern Reichweite lässt der Elektro-Hybrid sogar viele Dieselmodelle hinter sich.



Alternativ gibt es den Qashqai auch als Mildhybrid in zwei Leistungsstufen ab 34.540 Euro. (aum)



