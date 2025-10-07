Der Kia Stonic fährt aufgefrischt ins neue Jahr

Zu Preisen ab 23.490 Euro ist jetzt der umfangreich überarbeitete Kia Stonic bestellbar. Zum Modelljahr 2026 präsentiert er sich mit markantem neuen Front- und Heckdesign, umfassend modernisiertem Interieur, neuen Elementen und erweiterten Fahrhilfen sowie einem optimierten 1,0-Liter-Turbobenziner mit leistungsstärkerer Mildhybridvariante. Das serienmäßige Infotainment- und Navigationssystem besitzt nun einen 30,2-cm-Touchscreen (12,3 Zoll, bisher 20,2 cm/8 Zoll), der je nach Ausführung zusammen mit dem neuen digitalen Kombiinstrument in ein Panoramadisplay integriert ist. Das Spektrum der verfügbaren neuen Technologien reicht vom digitalen Autoschlüssel bis zum Autobahnassistenten und erweiterten Assistenzfunktionen.

Es gibt vier Ausstattungsstufen und je nach Ausführung einen 1,0-Liter-Dreizylinder mit 100 PS (74) oder als Mildhybrid mit jetzt 115 PS (85 kW) Leistung und 182 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das Kühlsystem und der Katalysator wurden bereits für die kommende Abgasnorm Euro 7 vorbereitet. In der Länge legte der Stonic durch die Designveränderungen um zweieinhalb Zentimeter auf knapp 4,17 Meter zu. Der cw-Wert sinkt von 0,32 auf 0,31, und auch die Beschleunigungswerte von null auf 100 km/h verbessern sich je nach Motor-Getriebekombination um 0,3 bis 1,5 Sekunden.



Das Interieur präsentiert sich mit Panoramadisplay, neuem Armaturenbrett und neuem Lenkrad sowie modifizierter Mittelkonsole. Unterhalb des Touchscreens bietet eine neue „Multi Mode“-Bedieneinheit mit zwei Drehreglern und einer Reihe von Sensortasten direkten Zugriff auf die wichtigsten Infotainment- und Klimatisierungsfunktionen, ohne tief in digitale Menüs eintauchen zu müssen. Unabhängig von der Motorisierung darf der Stonic nun bis zu 900 Kilogramm schwere gebremste Anhänger ziehen (zuvor max. 710 kg). Für alle Varianten bietet Kia außerdem ein „Uplift Kit“ zur Höherlegung des Fahrwerks an. (aum)



