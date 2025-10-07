Eon unterstützt Europas größte E-Auto-Rallye

100 Autos, sechs Motorräder und zwei Lkw haben am vergangenen Wochenende am E-Cannonball, Europas größer E-Fahrzeug-Rallye, teilgenommen. Sie legten an zwei Tagen jeweils rund 500 Kilometer und in Summe über 51.000 Kilometer in Nordrhein-Westfalen zurück. Hauptsponsor der Veranstaltung war Eon. Der Energieversorger unterstützte die Teilnehmer mit kostenlosem, grünen Ladestrom und vergab bei einem Quiz, Spielen und anderen Aktionen Extrapunkte. Zudem nahm das Unternehmen selbst mit zwei Fahrzeugen, einem Nissan Ariya und einem Kia EV 3, an der Fahrt teil.

Die Wertung in der Kategorie der Pkw mit kleinem Akku gewann das Team „Buschis“ mit einem Dacia Spring, bei den Fahrzeugen mit mittlerer Batteriegröße siegte „Die rollende Party“ mit einem Kia EV 6 RWD und bei den Teilnehmern mit hoher Stromkapazität lag „Wenmat“ mit einem Audi e-Tron GT vorne.



Bei den Motorrädern gewann das Team „Nordlicht“ mit einer Energica Esse Esse 9, bei den Trucks landete ein Volvo E-Power auf dem ersten Platz und die Wertung der selbstgebauten E-Fahrzeuge entschied „Ph03n!x“ mit einem VW Derby 2 für sich. Das „Competition“-Motoradduell gewann Marc Travels auf einer Verge TS Pro. (aum)