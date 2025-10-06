Der DHB fährt Mitsubishi

Mitsubishi und der Deutsche Handballbund (DHB) setzen ihre seit 2018 bestehende Partnerschaft fort. 22 Fahrzeuge der Marke verstärken ab sofort den Fuhrpark des DHB und bringen die Bundestrainer und andere Offizielle zukünftig zu den Länderspielen und anderen Terminen. Die beiden Chefcoaches Alfred Gislason (Männer-Nationalmannschaft) und Markus Gaugisch (Frauen-Nationalmannschaft) fahren dabei das neue Topmodell, den Plug-in-Hybrid Outlander.

Erst vor wenigen Wochen hatte Mitsubishi eine Kooperation mit Handball-Ikone Pascal („Pommes“) Hens bekanntgegeben. Der Europa- und Weltmeister wird als Markenboschafter seine Erfahrungen mit dem Outlander auf Instagram und Facebook mit seinen über 100.000 Followern teilen sowie auf Veranstaltungen von Mitsubishi präsent sein. (aum)





