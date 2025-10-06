Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der DHB fährt Mitsubishi

aum – 6. Oktober 2025

Mitsubishi und der Deutsche Handballbund (DHB) setzen ihre seit 2018 bestehende Partnerschaft fort. 22 Fahrzeuge der Marke verstärken ab sofort den Fuhrpark des DHB und bringen die Bundestrainer und andere Offizielle zukünftig zu den Länderspielen und anderen Terminen. Die beiden Chefcoaches Alfred Gislason (Männer-Nationalmannschaft) und Markus Gaugisch (Frauen-Nationalmannschaft) fahren dabei das neue Topmodell, den Plug-in-Hybrid Outlander.

Erst vor wenigen Wochen hatte Mitsubishi eine Kooperation mit Handball-Ikone Pascal („Pommes“) Hens bekanntgegeben. Der Europa- und Weltmeister wird als Markenboschafter seine Erfahrungen mit dem Outlander auf Instagram und Facebook mit seinen über 100.000 Followern teilen sowie auf Veranstaltungen von Mitsubishi präsent sein. (aum)


Weiterführende Links: Mitsubishi-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Die beiden Handball-Nationaltrainer Markus Gaugisch (Frauen) und Alfred Gislason (Männer) fahren Mitsubishi Outlander.

Die beiden Handball-Nationaltrainer Markus Gaugisch (Frauen) und Alfred Gislason (Männer) fahren Mitsubishi Outlander.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Markenbotschafter Pascal Hens am Mitsubishi Outlander.

Markenbotschafter Pascal Hens am Mitsubishi Outlander.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Mitsubishi zeigt sich beim Handball
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid.
Mitsubishi begleitet die Handballer beim Test-Turnier
Mitsubishi wird Partner des Deutschen Handballbundes (v.l.): DHB-Sportvorstand Axel Kromer, Mitsubishi-Geschäftsführer Dr. Kolja Rebstock und DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober.
Mitsubishi überträgt exklusiv EM-Qualifikation
Mitsubishi wird Partner des Deutschen Handballbundes (v.l.): DHB-Sportvorstand Axel Kromer, Mitsubishi-Geschäftsführer Dr. Kolja Rebstock und DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober.
Mitsubishi wird Partner des Handballbundes
Mitsubishi will in absehbarer Zeit sein Programm wieder auf fünf Modelle ausbauen.
Mitsubishi kündigt weiteres Kompakt-SUV an

Audio

Wirtschaftsnews vom 30. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren