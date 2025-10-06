Rückhaltesystem von ZF nimmt automatisch Maß

ZF Lifetec präsentiert auf den „InCabin 2025“ in Barcelona bis Donnerstag ein adaptives Rückhaltesystem. Es basiert auf Insassenüberwachung. Durch die Kombination aus Kamera- und Sensordaten erkennt und klassifiziert das System Fahrzeuginsassen in Echtzeit nach Größe und Gewicht. Das ermöglicht eine individuell angepasste Auslösung von Airbags und Gurten, abgestimmt auf die momentane Sitzposition und Körperhaltung.

Die Technik erkennt auch präzise Kinder und Kindersitze zur Anpassung der Airbagauslösung, erfasst die Sitzbelegung zur zuverlässigen Gurtwarnung und unterstützt Notfallreaktionsketten. Zudem warnt das System bei falscher Gurtanwendung und klassifiziert Insassen für individuelle Rückhaltestrategien. Es erkennt auch fehlerhafte Sitzpositionen und gibt rechtzeitig Warnung oder unterdrückt die Aktivierung sicherheitskritischer Systeme.

Besucher in Barcelona können das neue Rückhaltesystem an einem Demonstrationsfahrzeug erleben. (aum)

