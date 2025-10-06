Vorzeitiger Titelgewinn bei den Seitenwagen

Mit dem Sidecar-Festival ist am Wochenende die Saison in der Motorsport-Arena Oschersleben zu Ende gegangen. 185 Motorradgespanne gingen in sieben Rennserien an den Start. Harry Payne (GB) und Kevin Rousseau (F) sicherten sich mit Rang vier im Sprintrennen vorzeitig die Weltmeisterschaft und verteidigten für das deutsche Team Steinhausen Racing den Titel. Vom dritten Startplatz aus übernahmen sie außerdem gestern im Finale bereits nach der ersten Runde die Führung und gaben sie bis zur Zielflagge nicht mehr ab. Mit dem dritten Platz sicherten sich die Brüder Samuel und Thomas Christie (GB) die Vize-Weltmeisterschaft. Das deutsche Duo Markus Schlosser und Lucas Krieg (für Luca Schmidt) wurde an beiden Tagen Zweite. (aum)





