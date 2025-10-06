Fahrbericht Citroën C5 Aircross: Eine Sänfte für die Familie

Citroën war in der Vergangenheit die französische Marke, bei der die Entwickler stets nach Lösungen suchten, um den Modellen eine Sonderstellung in der automobilen Welt zu verschaffen. Das ging nicht immer gut, und deshalb wurde der Hersteller zunächst von Peugeot übernommen und gehört heute zum Stellantis-Konzern. Doch auch in dieser neuen Konstellation ist es Citroën gelungen, sich eine eigenständige Stellung zu sichern.

Jüngstes Beispiel für diese Ausrichtung ist das neue Flaggschiff der Marke. Der C5 Aircross übernimmt diese Rolle vom wenig erfolgreichen C5 X, dem es in einem von SUV beherrschten Umwelt nicht gelungen ist, sich durchzusetzen. Mit der zweiten Generation des C5 Aircross schließt die Marke nach rund zwei Jahren die Runderneuerung der Modellpalette ab. Das SUV im C-Segment tritt in Europas wichtigstem Markt an und übernimmt die meisten Details der Studie, die vor einem Jahr auf der Mondial de l’Automobile in Paris gezeigt wurde.



Bei der Gestaltung des Nachfolgers gingen die Kreativen ganz bewusst vollkommen neue Wege und verabschieden sich von den rundlich banalen Formen des Vorgängers. Das Ergebnis ist eine Silhouette, die mit Kanten und Linien spielt und sich deutlich von den Mitbewerbern abhebt. Die Front, offensichtlich inspiriert von der Studie Oli, wird von dem neuen Markenzeichen dominiert und von der neuen Lichtsignatur eingerahmt. Am Heck erreichten die mit der Studie gezeigten herausragenden Rückleuchten tatsächlich die Serienproduktion. Die abfallende Dachlinie verbessert die Aerodynamik und gleichzeitig die Reichweite der Modelle ohne die Kopffreiheit im Fond einzuschränken. Gegenüber dem Vorgänger wuchs der C5 Aircross in der Länge um 15 Zentimeter auf 4,65 Meter.



Auch der Innenraum wurde vollkommen neugestaltet und erreicht dank des großzügig bemessenen Radstands (2,8 Meter) vor allem im Fond deutlich bessere Raumverhältnisse. Der Mensch hinter dem Lenkrad blickt auf eine aufgeräumte Informationszentrale, die in der Topausstattung Max durch ein sehr genaues Head-up-Display ergänzt wird, das zusammen mit den Außenspiegeln individuell eingestellt werden kann. Im Zentrum des Armaturenbretts platzierten die Citroën-Entwickler den bislang größten Touchscreen (13 Zoll) in einem Stellantis-Modell. Über den vertikalen Bildschirm lassen sich unter anderem Uhrzeit, Außentemperatur und Akku-Zustand ablesen. Die Navigation hat hier ebenso ihren Auftritt wie die verschiedenen Infotainment-Einstellungen. Außerdem lässt sich die Klimatisierung für Chauffeur und Begleitung steuern. Die Sprachsteuerung („Hey Citroën“) regelt die wichtigen Dinge wie Temperatur und Navigation, und außerdem ist Chat-GPT von Open AI integriert.



In der Stellantis-Hierarchie übernimmt Citroën die Rolle des preiswerten Mobiltästanbieters, und deshalb sind die Materialien nicht hochwertig, aber gut verarbeitet, so dass ein wertiger Eindruck entsteht. Der untere Bereich des Armaturenbretts ist mit einem weichen Stoff bezogen, was irgendwie eine wohnliche Atmosphäre schafft. Dazu passen auch die Sitze mit gutem Seitenhalt und einer angenehmen Schaumstoffpolsterung. Allerdings lässt sich die Kopfstütze nur in der Höhe und nicht in der Neigung verstellen.



Der C5 Aircross kommt ausschließlich mit elektrischen oder elektrifizierten Antrieben zu den Kunden. Als Einstieg steht die Variante mit einem Mildhybridantrieb in der Modellpalette. Die Reichweite, verspricht Citroën, soll bei 900 Kilometern liegen. Die Kombination des speziell für diesen Einsatz entwickelten 1,2-Liter-Dreizylinders mit 136 PS (100 kW) mit einem neun kW (12 PS) starken E-Motor beschleunigt den Basis-Aircross auf maximal 201 km/h und kommt auf einen Normdurchschnittsverbrauch von 5,4 Litern.



Die „Mittelklasse“ im Angebot vertritt die Variante mit Plug-in Hybridantrieb, die rund 80 Kilometer als E-Mobil bewegt werden kann und somit die wöchentlichen Mobiltätsbedürfnisse der Kundschaft befriedigen soll. Der Turbomotor (1,6 Liter, 150 PS/110 kW) ist mit einem 92 kW (125 PS) starken E-Motor kombiniert, was sich in eine Systemleistung von 195 PS (143 kW) übersetzt. Die Kraftübertragung übernimmt ein dezent im Hintergrund agierendes Automatik-Sieben-Gang-Getriebe. Bei einer ersten Ausfahrt bescheinigte der Bordcomputer einen Verbrauch von 2,6 Litern. Der Mensch hinter dem Lenkrad kann zwischen drei Fahreinstellungen wählen, wobei sich bei Fahrten außerhalb der Stadt die Einstellung Hybrid entfernt. In der Stadt kommt dann „Electric“ zum Einsatz, und für den Spurt zwischendurch empfiehlt sich „Sport“.



Die elektrische Fraktion ist mit zwei Antrieben vertreten. Zum Verkaufsstart steht die sogenannte Komfort Range beim Händler. Der 157 kW (213 PS) starke Motor wird von einem 73 kWh großen Akku mit Energie versorgt und soll so bis zu 520 Kilometer Reichweite ermöglichen. Das Topmodell nutzt einen 170 kW (230 PS) starken E-Motor, der dank seines 97 kWh leistenden Akku 680 Kilometer Reichweite bieten soll. Allerdings wird der Antrieb erst später nachgereicht. Bei der ersten Ausfahrt registrierte der Bordcomputer einen Verbrauch von 17,5 kWh, also knapp über dem von Citroën versprochenen Wert. Die beiden E-Modelle können am 160-kW-Schnelllader in rund 30 Minuten geladen werden.



Obwohl die Zeiten der legendären Hydropneumatik-Federung längst vergangen sind, gehört der C5 Aircross zu den komfortabelsten Vertretern seiner Art. Die neue Federung nennen die Entwickler der Marke „Advanced Comfort“, die, so die Marketing-Poeten, „das Gefühl eines fliegenden Teppichs“ vermitteln soll. Tatsächlich nivelliert die Technik die Unebenheiten der Fahrbahn weitgehend und trägt zusammen mit den Komfortsitzen zu einem angenehmen Fahrerlebnis bei.



Die Preisliste für den C5 Aircross beginnt bei 33.990 Euro für den Hybrid. Der Plug-in-Hybrid startet bei 38.990 Euro, und für die Elektrovariante Komfort Range wechseln 42.590 Euro den Besitzer. (aum)



Daten Citroën C5 Aircross Komfort Range



Länge x Breite x Höhe (m): 4,65 x 1,87 x 1,66

Radstand (m): 2,79

Antrieb: Elektro, 7-Gang-Automatik

Gesamtleistung: 157 kW / 213 PS

Max. Drehmoment: 343 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,9 Sek.

Elektr. Reichweite: 503–520 km (WLTP)

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 17,7-17,9 kWh

Leergewicht/Zuladung: min. 2184 kg / max. 521 kg

Preis: 42.590 Euro