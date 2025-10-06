Neues Online-Journal mit Ansichten, Einsichten und Perspektiven

Ob Text, Foto, Podcast, Reel, TV-Test oder Footage und Teaser – mit „Auto-Motive“ startet jetzt ein Online-Journal, das viele Aspekte der Mobilität, aber auch die Art beleuchtet, wie dieses Thema kommuniziert wird. Das neue Internetmedium richtet sich mit Ansichten, Einsichten und Perspektiven an Journalisten, Redakteure, Meinungsbildner und alle Interessierten, die fundierte Informationen und eine Plattform zu schätzen wissen, die inspiriert.

Auto-Motive will die Gestalter von Medien und Meinungen interaktiv erreichen: als multifunktionaler Newsletter, der Aktualität, Relevanz und Kompetenz der Autoren attraktiv für TV-Bildschirme, Monitore, Tablets und Smartphones optimiert. Das Journal bietet eine verlässliche Aufbereitung aktueller Themen, wie man sie von den Journalisten der Autoren-Union Mobilität kennt. Genau wie sie erreicht das Journal Medienmacher direkt und hat auch alle Internet-Nutzer im Blick: https://auto-motive.net.

Das Beispiel der Online-Nachrichtenagentur Auto-Medienportal zeigt exemplarisch, wohin diese Art der Verbreitung führt. Denn die Zahl der Leser (unique user) dieses Info-Portals – einst für die kleine Zahl an Redakteuren und Insidern konzipiert – hat sich seit Januar 2025 auf rund eine Million fast verdreifacht. Von diesem Trend zur Privatisierung der Information getragen werde auch das neue Journal weit über die Kernzielgruppe hinaus Erfolg haben, meinen die beiden Verleger und Herausgeber des Journals: Peter Schwerdtmann, 2003 Gründer des Auto-Medienportals und Walther Wuttke, Geschäftsführer der Autoren-Union Mobilität.

„Nach der ersten Publikation im Netz erwarten wir jetzt Reaktionen und Anregungen, die wir in Nummer 2 und in die folgenden Ausgaben einbauen können“, sagt Peter Schwerdtmann. „Das ist der Vorteil im Netz: Wir sind jederzeit flexibel, allerdings nicht in Qualitätsfragen“. Walther Wuttke will die Flexibilität auch für schnelles Wachstum nutzen: „Wir sind nicht nur offen für Vorschläge, sondern auch für Partnerschaften, die uns inhaltlich weiterbringen und uns in die Lage versetzen, unser Angebot auszubauen“.

Das Journal kann bei Bedarf laufend aktualisiert werden. Die Herausgeber wollen eine komplett neue Ausgabe alle vier Wochen freischalten. Aber die beiden Journalisten haben die Einordnung ihres neuen Mediums als Journal wohl kaum willkürlich gewählt. Sie haben beide eine Geschichte als Redakteure von Tageszeitungen und damit eine ganz innige Beziehung zur Aktualität und damit zu einem schnelleren Rhythmus. (aum)