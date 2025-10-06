Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Neues Online-Journal mit Ansichten, Einsichten und Perspektiven

aum – 6. Oktober 2025

Ob Text, Foto, Podcast, Reel, TV-Test oder Footage und Teaser – mit „Auto-Motive“ startet jetzt ein Online-Journal, das viele Aspekte der Mobilität, aber auch die Art beleuchtet, wie dieses Thema kommuniziert wird. Das neue Internetmedium richtet sich mit Ansichten, Einsichten und Perspektiven an Journalisten, Redakteure, Meinungsbildner und alle Interessierten, die fundierte Informationen und eine Plattform zu schätzen wissen, die inspiriert.

Auto-Motive will die Gestalter von Medien und Meinungen interaktiv erreichen: als multifunktionaler Newsletter, der Aktualität, Relevanz und Kompetenz der Autoren attraktiv für TV-Bildschirme, Monitore, Tablets und Smartphones optimiert. Das Journal bietet eine verlässliche Aufbereitung aktueller Themen, wie man sie von den Journalisten der Autoren-Union Mobilität kennt. Genau wie sie erreicht das Journal Medienmacher direkt und hat auch alle Internet-Nutzer im Blick: https://auto-motive.net.

Das Beispiel der Online-Nachrichtenagentur Auto-Medienportal zeigt exemplarisch, wohin diese Art der Verbreitung führt. Denn die Zahl der Leser (unique user) dieses Info-Portals – einst für die kleine Zahl an Redakteuren und Insidern konzipiert – hat sich seit Januar 2025 auf rund eine Million fast verdreifacht. Von diesem Trend zur Privatisierung der Information getragen werde auch das neue Journal weit über die Kernzielgruppe hinaus Erfolg haben, meinen die beiden Verleger und Herausgeber des Journals: Peter Schwerdtmann, 2003 Gründer des Auto-Medienportals und Walther Wuttke, Geschäftsführer der Autoren-Union Mobilität.

„Nach der ersten Publikation im Netz erwarten wir jetzt Reaktionen und Anregungen, die wir in Nummer 2 und in die folgenden Ausgaben einbauen können“, sagt Peter Schwerdtmann. „Das ist der Vorteil im Netz: Wir sind jederzeit flexibel, allerdings nicht in Qualitätsfragen“. Walther Wuttke will die Flexibilität auch für schnelles Wachstum nutzen: „Wir sind nicht nur offen für Vorschläge, sondern auch für Partnerschaften, die uns inhaltlich weiterbringen und uns in die Lage versetzen, unser Angebot auszubauen“.

Das Journal kann bei Bedarf laufend aktualisiert werden. Die Herausgeber wollen eine komplett neue Ausgabe alle vier Wochen freischalten. Aber die beiden Journalisten haben die Einordnung ihres neuen Mediums als Journal wohl kaum willkürlich gewählt. Sie haben beide eine Geschichte als Redakteure von Tageszeitungen und damit eine ganz innige Beziehung zur Aktualität und damit zu einem schnelleren Rhythmus. (aum)

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Titel der ersten Ausgabe der „Auto-Motive“.

Titel der ersten Ausgabe der „Auto-Motive“.

Photo: Auto-Motive via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Dacia Hipster Concept.
Dacia geht unter die Hipster
Die beiden Handball-Nationaltrainer Markus Gaugisch (Frauen) und Alfred Gislason (Männer) fahren Mitsubishi Outlander.
Der DHB fährt Mitsubishi
ZF Lifetec präsentiert seine adaptive Rückhaltetechnologie auf „InCabin 2025“ in Barcelona in einer E-Klasse von Mercedes-Benz als Demonstrator.
Rückhaltesystem von ZF nimmt automatisch Maß
Wurden in Oschersleben Seitenwagen-Weltmeister 2025: Harry Payne (GB) und Kevin Rousseau (F).
Vorzeitiger Titelgewinn bei den Seitenwagen
Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg.
Knapp 13 Prozent mehr Neuzulassungen
VDA-Sitz in Berlin.
Schlechte Stimmung im automobilen Mittelstand

Audio

Wirtschaftsnews vom 30. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren