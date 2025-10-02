Härtetest für den Defender Dakar D7X-R

Mit einem mehrtägigen Härtetest in der marokkanischen Sahara hat Land Rovers neue Rallye-Abteilung Defender Rally den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf die Rallye Dakar 2026 vollzogen. Erstmals kam der speziell entwickelte Defender Dakar D7X-R in seiner finalen Wettbewerbsausführung unter extremen Bedingungen zum Einsatz.

Das Testprogramm fand in Erfoud im Osten Marokkos statt, wo das Team tausende Kilometer in anspruchsvollstem Gelände zurücklegte – von steilen Dünen über Geröllfelder bis hin zu schnellen Sandpisten. Ziel war es, den Offroader unter realistischen Wettbewerbsbedingungen zu erproben und Erfahrungen für die Entwicklung zu sammeln.



„Dieser Test war ein Meilenstein für unser Projekt“, erklärte Ian James, neuer Teamchef von Defender Rally und Geschäftsführer von JLR Motorsport. Der Brite, zuvor bei McLaren Electric Racing tätig, wird die Einsätze des Teams bei der Dakar und in der FIA World Rally-Raid Championship (W2RC) leiten.



Der Defender Dakar D7X-R basiert auf dem Serienmodell Defender OCTA, nutzt die robuste D7X-Aluminiumkarosserie sowie Getriebe und Antriebsstrang des Originals. Herzstück ist der 4,4-Liter-V8-Biturbo-Motor, der den seriennahen Geländewagen für die „Stock“-Kategorie der W2RC fit macht. Produziert wird das Modell in Nitra (Slowakei), bevor die Endmontage in Großbritannien erfolgt.



Getestet wurde der Bolide von einem Weltklasse-Trio: Stéphane Peterhansel, Sara Price und Rokas Baciuška. Unterstützt von ihren Co-Piloten simulierten sie dabei typische Dakar-Szenarien, inklusive der Arbeit mit digitalen Roadbooks, die erst kurz vor Etappenstart freigegeben werden.



Zur Dakar 2026 Anfang kommenden Jahres wird Defender Rally mit drei Fahrzeugen antreten. Zwei der Boliden sind zudem für die vier verbleibenden Rennen der W2RC eingeplant. (aum)

