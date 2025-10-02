Polestar 3 fährt nun auch mit 800-Volt-Technik

Mit einem umfassenden Technik-Update fährt der Polestar 3 ins neue Modelljahr. Kernstück ist die neue 800-Volt-Elektroarchitektur, die die Ladezeiten deutlich verkürzt und zugleich die Effizienz steigern soll. Mit einer maximalen Ladeleistung von 350 kW soll sich die Batterie nun in nur 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lassen – mehr als ein Viertel schneller als zuvor.

Zudem kommen neue Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz: 92 kWh für die Einstiegsvariante mit Heckantrieb, bis zu 106 kWh in den Dual-Motor- und Performance-Versionen. Ein neu entwickelter Hinterachsmotor sorgt dazu in allen Varianten für mehr Kraft, in der Topversion steigt die Gesamtleistung damit sogar auf 500 kW (680 PS). (aum)

