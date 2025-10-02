Renault pusht seine Bestseller

Mit einer Leasing-Aktion pusht Renault seine vier beliebtesten Modelle. Unter dem Motto „Bestseller Weeks“ sind bis Ende November Clio, Captur, Symbioz und Austral zu monatlichen Leasingraten zwischen 99 und 199 Euro bei einer Laufzeit von 36 Monaten und 30.000 Kilometer Gesamtfahrleistung zu haben. Voraussetzungen sind der Abschluss des Vertrags innerhalb des Aktionszeitraums und eine Zulassung des Fahrzeugs bis spätestens 31. Dezember 2025. Die Aktion richtet sich an Privat- und Gewerbekunden und gilt nur für sofort verfügbare Fahrzeuge bei teilnehmenden Renault-Partnern. (aum)