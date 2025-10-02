Logo Auto-Medienportal
Renault pusht seine Bestseller

aum – 2. Oktober 2025

Mit einer Leasing-Aktion pusht Renault seine vier beliebtesten Modelle. Unter dem Motto „Bestseller Weeks“ sind bis Ende November Clio, Captur, Symbioz und Austral zu monatlichen Leasingraten zwischen 99 und 199 Euro bei einer Laufzeit von 36 Monaten und 30.000 Kilometer Gesamtfahrleistung zu haben. Voraussetzungen sind der Abschluss des Vertrags innerhalb des Aktionszeitraums und eine Zulassung des Fahrzeugs bis spätestens 31. Dezember 2025. Die Aktion richtet sich an Privat- und Gewerbekunden und gilt nur für sofort verfügbare Fahrzeuge bei teilnehmenden Renault-Partnern. (aum)

Weiterführende Links: Renault-Presse

Bilder zum Artikel
Renault Austral.

Renault Austral.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Captur.

Renault Captur.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Clio.

Renault Clio.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Symbioz.

Renault Symbioz.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Download:

