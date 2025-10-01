Logo Auto-Medienportal
Leapmotor knackt Millionenmarke

aum – 1. Oktober 2025

Leapmotor hat die Marke von einer Million produzierter Fahrzeuge geknackt – als erst zweites chinesisches E-Auto-Start-up überhaupt. Besonders bemerkenswert: Der Weg vom 500.000. bis zum millionsten Modell dauerte nur 343 Tage, schneller als bei jedem anderen jungen Elektroautobauer Chinas.

Die Zahlen belegen den steilen Aufstieg: Von Januar bis August 2025 setzte Leapmotor mehr als 320.000 Fahrzeuge ab und führte damit die Ranglisten der neuen chinesischen Marken an. Zudem wurde das Unternehmen für die Fortune China 500 nominiert.

Leapmotor deckt mit vier Modellreihen die Segmente A bis D ab – von Klein- und Kompaktwagen bis zu SUV und MPV. In Deutschland ist die Marke über ihren Vertriebspartner Stellantis bislang mit dem Kleinwagen T03 und SUV C10 vertreten, aktuell wird das C-Segment-SUV B10 zum Einstiegspreis ab 29.900 Euro eingeführt. Der kompakte Hatchback B05 feierte im September 2025 auf der IAA Mobility Premiere und soll 2026 international starten. (aum)

Bilder zum Artikel
IAA Mobility 2025: Leapmotor in der Open Area in München.

IAA Mobility 2025: Leapmotor in der Open Area in München.

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

IAA Mobility 2025: Leapmotor in München.

IAA Mobility 2025: Leapmotor in München.

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

IAA Mobility 2025: Leapmotor B10 und B05 (rechts).

IAA Mobility 2025: Leapmotor B10 und B05 (rechts).

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

