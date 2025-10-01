Logo Auto-Medienportal
Peugeot 308 und 308 SW ab sofort bestellbar

aum – 1. Oktober 2025

Der neue Peugeot 308 und die Kombivariante 308 SW sind ab sofort bestellbar. Wählen kann der Kunde zwischen vier Motorisierungen und ebenso vielen Ausstattungslinien. Der Einstieg gelingt mit dem 48-Volt-Hybrid „Hybrid 145 e-DSC6“ ab 34.110 Euro, der 145 PS (107 kW) leistet. Der Diesel 130 EAT8 mit 130 PS (96 kW) bleibt dem Basismodell „Style“ vorbehalten und kostet 35.390 Euro. Als Plug-in-Hybrid mit 143 kW (195 PS) und bis zu 82 Kilometern elektrischer Reichweite startet der 308 ab 41.045 Euro. Und die vollelektrische Variante E-308 mit 115 kW (156 PS) und einer WLTP-Reichweite von bis zu 450 Kilometern ist ab 42.435 Euro erhältlich. Funktionen wie Vehicle-to-Load (V2L) und Plug & Charge sollen ab Frühjahr 2026 verfügbar sein. Die SW-Versionen kosten je nach Modell zwischen 1000 und 1400 Euro Aufpreis.

Zur Serienausstattung gehören das „i-Cockpit“ mit 10-Zoll-Touchscreen, konfigurierbare i-Toggles sowie zahlreiche Konnektivitätsdienste wie e-Coaching oder die „MyPeugeot“-App. Höhere Linien wie „GT“ oder „GT EXCLUSIVE“ erweitern das Paket um Alcantara-Sitze, 3D-Digitalinstrumente oder TomTom-Navigation. Neu im Programm: die exklusive Lackierung Lagoa Blau für den 308 sowie serienmäßig Ingaro Blau für den SW. (aum)

Peugeot E-308 Limousine (rechts) und Kombi SW.

Peugeot E-308 Limousine (rechts) und Kombi SW.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Peugeot E-308 SW.

Peugeot E-308 SW.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Peugeot E-308.

Peugeot E-308.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Peugeot E-308.

Peugeot E-308.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Peugeot E-308.

Peugeot E-308.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Peugeot E-308.

Peugeot E-308.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Peugeot E-308.

Peugeot E-308.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Peugeot E-308.

Peugeot E-308.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Peugeot E-308.

Peugeot E-308.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

