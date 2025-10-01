Logo Auto-Medienportal
Eon entwickelt Reservierungssystem für E-Lkw-Ladestationen

aum – 1. Oktober 2025

Eon hat ein neues Reservierungssystem für E-Lkw-Ladestationen entwickelt. Durch die Plattform können Ladestopps geplant und Ladepunkte im Voraus gebucht werden. Die Reservierungen können jederzeit angepasst werden, sollten sich die Route oder die Ankunftszeit kurzfristig ändern. „Durch das vorausschauende Buchen von Ladepunkten stellen wir sicher, dass elektrische Lkw zukünftig nicht auf eine freie Ladesäule warten müssen – gleichzeitig ermöglichen wir es Fahrerinnen und Fahrern, während ihrer gesetzlichen Ruhepause laden zu können“, sagt Arjan van der Eijk, Geschäftsführer bei Eon Drive Infrastructure.

So funktioniert die Ladesäulenreservierung: Vor oder während der Tour können Ladepunkte entlang der Route geplant werden. Für die Nutzung einer Ladestation kann die Disposition oder die Fahrerinnen und Fahrer selbst den geplanten Startzeitpunkt für den Ladevorgang wählen, eine Toleranz von 15 Minuten vor und nach dem reservierten Zeitpunkt automatisch mit eingerechnet. Die Ladestation wird dann während dieses Reservierungsfensters geblockt und nach Ankunft in der Web-App entsperrt. Wird die Ladesstation nicht beansprucht, verfällt die Reservierung nach Ablauf der Kulanzzeit. Ändert sich durch Stau oder andere unerwartete Ereignisse die Ankunftszeit oder sogar die ganze Route, können die Ladestopps auch kurzfristig neu geplant werden.

Im Rahmen des Pilotprojekts startet das System zunächst an einzelnen Standorten. Die ersten reservierbaren Ladestationen stehen am MAN Service-Center Karlsfeld (bei München, nahe A99). Weitere Standorte sollen folgen. Ziel des Piloten ist es, gemeinsam mit Transportunternehmen als Testanwendern Erfahrungen aus der Praxis zu sammeln, Prozesse weiter zu optimieren und die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Parallel zum Pilotbetrieb wird das Reservierungssystem auch im Rahmen eines Co-Innovationsprojekt am Gründerzentrum UnternehmerTUM der TU München gemeinsam mit weiteren Industriepartnern getestet. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung eines offenen Reservierungssystems mit anderen Ladepunktbetreibern aus dem Truck-Bereich, um ein flächendeckendes Angebot für E-Lkws bereitzustellen. (aum)

Bilder zum Artikel
Schnellladesäule von Eon für Lkw.

Photo: Eon via Autoren-Union Mobilität

Download:

Schnellladesäule von Eon für Lkw.

Photo: Eon via Autoren-Union Mobilität

Download:

Auf das neue Lade-Reservierungssystem von Eon können Disponent und Fahrer zugreifen, um Ladestopps zu planen oder zu ändern.

Photo: Eon via Autoren-Union Mobilität

Download:

