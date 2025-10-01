Fiat 500 Hybrid startet mit Sondermodell „Torino“

Mit dem Fiat 500 Hybrid erweitert die italienische Stellantis-Marke ihre Kleinwagenbaureihe um eine neue Antriebsvariante. Statt auf reine Elektromobilität setzt das Modell auf Mildhybrid-Technik: Ein 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 65 PS (48 kW) arbeitet dabei mit einem kleinen Elektromotor zusammen, der aus einer Lithium-Ionen-Batterie gespeist wird. Diese Kombination unterstützt den Verbrenner etwa beim Anfahren oder Beschleunigen, wodurch der Normverbrauch auf 5,3 Liter pro 100 Kilometer sinken soll.

Zum Marktstart bietet Fiat die Launch-Edition „Torino“ an. Benannt nach der Heimatstadt des Unternehmens, trägt sie Designelemente wie Grafiken der Mole Antonelliana an den hinteren Seitenfenstern sowie Sitzbezüge mit Karomuster und dem Schriftzug „Fabbrica Italiana Automobili Torino“ (FIAT). Die Armaturentafel ist in Wagenfarbe lackiert. Erhältlich ist die Sonderedition in den Farben „Sun of Italy“ und „Ocean Grün“. Der Einstiegspreis liegt bei 21.990 Euro, plus Aufpreis für die Lackierung.



Die Serienausstattung umfasst unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallräder, Voll-LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Parksensoren hinten, schlüssellosen Zugang sowie ein Infotainmentsystem mit 10,25-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Integration. Auch Fahrassistenzsysteme wie Notbrems- und Spurhalteassistent sowie ein Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer sind an Bord. (aum)

