Mazda öffnet Konfigurator für CX-5

Der neue Mazda CX-5 ist ab sofort bestellbar. Die dritte Generation des kompakten Bestseller-SUV startet zu Preisen ab 34.990 Euro. Zunächst gibt es nur eine Motorisierung, den neuen 2,5-Liter e-Skyactiv G Mildhybrid-Benziner mit 141 PS (104 kW), wahlweise in Verbindung mit Front- oder Allradantrieb. Die ersten Modelle rollen im Dezember zu den deutschen Händlern.

Mazda bietet den neuen CX-5 in vier Ausstattungslinien an. Die Einstiegsversion Prime-Line umfasst unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer, 2-Zonen-Klimaautomatik sowie ein Audiosystem mit acht Lautsprechern. Auch ein digitales 10,25-Zoll-Kombiinstrument und Infotainmentsystem mit 12,9-Zoll-Touchdisplay inklusive Zugriff auf Google Dienste wie Gemini und KI-Assistent sind serienmäßig an Bord.



Die Ausstattungsvariante Centre-Line (ab 38.790 Euro) rollt auf 19-Zoll-Leichtmetallrädern und bietet ein Head-up-Display, kabelloses Smartphone-Integration plus induktiver Ladeschale sowie elektrisch bedienbare Heckklappe und beheizbare Vordersitze und Lenkrad. In der Exclusive-Line (ab 40.890 Euro) kommen noch ein BOSE-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern, ein 360-Grad-Monitor mit transparenter Karosserie, elektrisch einstellbarer Beifahrersitz, beheizbare Rücksitze und USB-C-Ladeanschlüsse im Fond hinzu.



Ab 44.090 Euro ist die Topausstattung Homura zu haben, mit schwarzen 19-Zoll-Leichtmetallrädern, Matrix-LED-Scheinwerfer, elektrisch bedienbarer Heckklappe mit Sensorsteuerung, ein großes 15,6-Zoll-Touchdisplay in der Mittelkonsole sowie Ambientebeleuchtung und schwarze oder beige Echtlederbezügen mit Kontrastnähten. Zur Serie gehört außerdem das Driver Personalization System, das Sitzposition, Lenkrad, Spiegel, Head-up Display und sogar die Sound- und Klimaeinstellungen automatisch an den Körperbau und die persönlichen Vorlieben anpasst.



Mit Ausnahme der Grundausstattung Prime-Line werden alle Versionen auch mit Allradantrieb für je 2000 Euro Aufpreis angeboten. Wie für alle Neufahrzeuge gibt es auch für den CX-5 eine 6-Jahres-Neuwagengarantie, die auf eine Gesamtfahrleistung von maximal 150.000 km begrenzt ist. (aum)

