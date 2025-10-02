VinFast bringt bezahlbares Elektro-SUV ins B-Segment

Der vietnamesische Elektrofahrzeughersteller VinFast will mit seinem Modell VF 6 eine Lücke auf dem europäischen Markt nutzen. Das im B-Segment angesiedelte SUV, das zu Preisen ab 34.990 Euro angeboten wird, sorgt damit für frischen Wind, konzentriert sich das Angebot der Elektrofahrzeuge doch bisher weitgehend auf die Segmente C und D.

Das B-Segment ist Europas zweitgrößter Markt. Im Jahr 2022 machte dieses Segment, zu dem auch Kleinwagen zählen, 27 Prozent aller verkauften Fahrzeuge aus. Elektroautos jedoch sind in dieser Gruppe nach wie vor rar. Eine aktuelle französische Studie ergab, dass es im B-Segment weniger als 20 verfügbare E-Autos gibt, verglichen mit 40 im C- und 25 im D-Segment.



Die Demokratisierung der E-Mobilität hängt laut Bericht der Boston Consulting Group davon ab, ob es den Herstellern gelingt, ein erschwingliches B-Segment-Elektrofahrzeug für den europäischen Markt zu bauen. Das Unternehmen stellte fest, dass die höheren Kosten der aktuellen Elektrofahrzeugtechnologie die Hersteller dazu veranlasst haben, größeren, profitableren Modellen den Vorzug zu geben.



VinFast, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, positioniert sich als Herausforderer-Marke mit preisgünstigen Elektrofahrzeugen. Der VF 6 ist nach dem SUV VF 8 das zweite Modell des Unternehmens, das in Europa auf den Markt kommt. VinFast möchte europäischen Verbrauchern hochwertige Produkte, Inklusivpreise und einen hervorragenden Kundendienst bieten.



Neben dem günstigen Preis ist das markante Design des VF 6 ein wichtiges Verkaufsargument. Das Ergebnis tausender Arbeitsstunden der Ingenieure von Torino Design besticht durch eine moderne und dynamische Ästhetik. Die abfallende Dachlinie und die markanten LED-Scheinwerfer unterstreichen den sportlich-eleganten Charakter des SUV.



Im Interieur überzeugt der VF 6 durch eine moderne Designsprache und legt Wert auf Ergonomie. Um den Innenraum zu optimieren, wurde der traditionelle mechanische Schalthebel durch einen elektronischen Gangwahlschalter ersetzt. Das flache, nach vorn geneigte Armaturenbrett sorgt für ein großzügiges Raumgefühl im Cockpit.



Der VF 6 zeichnet sich in seinem Segment durch seine Mehrlenker-Hinterrad-Aufhängung aus. Diese fortschrittliche Federung ermöglicht eine ruhige und komfortable Fahrt – auch auf unebenen Straßen. Sie verbessert gleichzeitig die Agilität und das Handling des Fahrzeugs. VinFast hat sich zum Ziel gesetzt, einen kompakten SUV zu entwickeln, der sowohl Flexibilität als auch ein kultiviertes Fahrerlebnis bietet.



Für Fahrbegeisterte liefert der VF 6 ein in seinem Segment einzigartiges und attraktives Paket. Angetrieben von einem 150-kW-Elektromotor mit 310 Nm Drehmoment (Plus-Ausstattung), bietet der VF 6 beeindruckende Leistung. Kombiniert mit der fortschrittlichen Aerodynamik leistet das Fahrzeug einen reibungslosen und effizienten Betrieb, auch unter verschiedenen Fahrbedingungen. Das Drehmoment des VF 6 liegt sofort an und übertrifft das herkömmlicher Fahrzeuge mit Benzinmotor deutlich. Das sorgt für ein Plus an Fahrspaß und Sicherheit.



Mit seinem erstklassigen Design, seinen Premium-Funktionen und seiner innovativen Technologie setzt der VinFast VF 6 neue Maßstäbe im SUV-Markt des B-Segments. Dieses Modell verändert nicht nur die Vorlieben der Verbraucher, sondern festigt auch VinFasts Position als Pionier in der Elektrofahrzeugbranche. Der VF 6 bietet eine überzeugende Lösung für europäische Verbraucher, die auf Elektromobilität setzen möchten und unterstreicht VinFasts Engagement für außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen.

