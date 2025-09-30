Porsche Cayenne Electric zeigt Interieur der Zukunft

Ende des Jahres erlebt der Porsche Cayenne Electric seine Weltpremiere. Doch schon jetzt zeigen die Schwaben einen Einblick ins neu gestaltete Cockpit und Ausblick auf das Interieur der Zukunft. Herzstück ist das sogenannte „Flow Display“, ein gebogenes OLED-Panel, das fließend in die Mittelkonsole integriert ist. Gemeinsam mit weiteren Screens bildet es die größte digitale Anzeigefläche, die je in einem Porsche verbaut wurde. Ergänzt wird das Konzept durch ein 87 Zoll großes Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion sowie ein optionales Beifahrerdisplay.

Neben der Digitalisierung setzt Porsche aber auch auf spürbar mehr Komfort: Eine elektrisch verstellbare Fondsitzanlage, eine Flächenheizung und neue „Mood Modes“, die Klima, Licht und Klang orchestrieren, sollen den Innenraum des ersten vollelektrischen Cayenne zum Erlebnisraum machen. Das Panorama-Schiebedach mit schaltbarer Flüssigkristallfolie verstärkt den luftigen Raumeindruck.



Auch die Individualisierungsmöglichkeiten erreichen ein neues Niveau: 13 Interieur-Kombinationen, neue Farbwelten wie Lavendel oder Salbeigrau sowie ein Race-Tex-Interieur mit Pepita-Option eröffnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsspielräume. Abgerundet wird das digitale Konzept durch den KI-gestützten Sprachassistenten „Voice Pilot“ und den Porsche Digital Key, der Smartphone und Smartwatch zum Fahrzeugschlüssel macht. (aum)

