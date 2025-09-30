Euro NCAP: Fünf Sterne für den Nissan Townstar

Der Nissan Townstar ist im Euro NCAP Sicherheits- und Crashtest-Programm mit der Höchstwertung von fünf Sternen ausgezeichnet worden. Der kompakte Transporter, der sowohl mit Elektro- als auch mit Benzinmotor erhältlich ist, konnte im aktuellen Test vor allem in den Bereichen Aufprallschutz und Fußgängersicherheit sowie bei der Integration modernster Fahrerassistenztechnologien glänzen.

Zu den wichtigsten Sicherheitssystemen und -technologien gehören ein autonomer Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurhalteassistent und Spurverlassenswarner, Totwinkel-Assistent, Verkehrszeichenerkennung sowie ein Querverkehrsassistent hinten und eine 360-Grad-Rundumsicht für sicheres Manövrieren in der Stadt.



Und wenn es doch mal kracht, bietet eine Fahrzeuggarantie über fünf Jahre bzw. 160.000 Kilometer, die auch einen Stoßstangen- und Lackschutz, Originalteile und -zubehör sowie einen Pannendienst einschließt, sorgenfreie Sicherheit. (aum)

