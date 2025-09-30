Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Euro NCAP: Fünf Sterne für den Nissan Townstar

aum – 30. September 2025

Der Nissan Townstar ist im Euro NCAP Sicherheits- und Crashtest-Programm mit der Höchstwertung von fünf Sternen ausgezeichnet worden. Der kompakte Transporter, der sowohl mit Elektro- als auch mit Benzinmotor erhältlich ist, konnte im aktuellen Test vor allem in den Bereichen Aufprallschutz und Fußgängersicherheit sowie bei der Integration modernster Fahrerassistenztechnologien glänzen.

Zu den wichtigsten Sicherheitssystemen und -technologien gehören ein autonomer Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurhalteassistent und Spurverlassenswarner, Totwinkel-Assistent, Verkehrszeichenerkennung sowie ein Querverkehrsassistent hinten und eine 360-Grad-Rundumsicht für sicheres Manövrieren in der Stadt.

Und wenn es doch mal kracht, bietet eine Fahrzeuggarantie über fünf Jahre bzw. 160.000 Kilometer, die auch einen Stoßstangen- und Lackschutz, Originalteile und -zubehör sowie einen Pannendienst einschließt, sorgenfreie Sicherheit. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Nissan Townstar.

Nissan Townstar.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Townstar.

Nissan Townstar.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Nissan

Download:

Nissan Townstar.

Nissan Townstar.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Nissan

Download:

Ähnliche Artikel

Dacia Bigster im Euro NCAP-Crashtest.
Euro NCAP: Nur drei Sterne für den Dacia Bigster
Polestar 3 im Euro-NCAP-Crashtest.
Durch die Bank weg fünf Sterne
Mercedes-Benz E-Klasse im Euro-NCAP-Crashtest.
Das sind die sichersten Autos
Audi A5 im Euro-NCAP-Crashtest.
Unter vier Sternen macht's keiner
Jeep Avenger im Euro NCAP-Test 2024.
Euro NCAP: Nur wenig Sterne für Stellantis

Audio

Autonews vom 24. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren