Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

DS N°8 ist offizielles Fahrzeug der Paris Fashion Week

aum – 30. September 2025

DS Automobiles bleibt Partner der Paris Fashion Week, die vom 29. September bis 7. Oktober 2025 in Paris stattfindet. Zum Einsatz kommt erstmals der neue DS N°8, das vollelektrische Spitzenmodell der Premiummarke. Eine Flotte von 20 Fahrzeugen chauffiert VIP-Gäste, Journalisten und Influencer zwischen den Veranstaltungen, deutlich zu erkennen an der offiziellen Signalisierung der Fashion Week.

Die Nähe der Marke zur Modewelt zeigt der DS N°8 mit seinen edlen Materialien und dem hochwertigem Interieur, Details wie Perlenstickereien, Clous-de-Paris-Einsätze und Sitzbezüge im Design von Uhrenarmbändern schlagen die Brücke zur Haute Couture. Bereits zum siebten Mal in Folge unterstützt DS Automobiles seit 2019 die renommierte Modeveranstaltung in der französischen Hauptstadt. (aum)

Weiterführende Links: DS Automobiles

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
DS N°8 Flotte für die Paris Fashion Week.

DS N°8 Flotte für die Paris Fashion Week.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

DS No. 8.

DS No. 8.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Frank Wald

Download:

DS No. 8.

DS No. 8.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Frank Wald

Download:

DS No. 8.

DS No. 8.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

DS No. 8.

DS No. 8.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

DS No. 8.

DS No. 8.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

DS No. 8.

DS No. 8.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

DS No. 8.

DS No. 8.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

DS E-Tense und die Mode.
Der DS E-Tense als Akteur und als Kulisse

Audio

Autonews vom 24. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren