DS N°8 ist offizielles Fahrzeug der Paris Fashion Week

DS Automobiles bleibt Partner der Paris Fashion Week, die vom 29. September bis 7. Oktober 2025 in Paris stattfindet. Zum Einsatz kommt erstmals der neue DS N°8, das vollelektrische Spitzenmodell der Premiummarke. Eine Flotte von 20 Fahrzeugen chauffiert VIP-Gäste, Journalisten und Influencer zwischen den Veranstaltungen, deutlich zu erkennen an der offiziellen Signalisierung der Fashion Week.

Die Nähe der Marke zur Modewelt zeigt der DS N°8 mit seinen edlen Materialien und dem hochwertigem Interieur, Details wie Perlenstickereien, Clous-de-Paris-Einsätze und Sitzbezüge im Design von Uhrenarmbändern schlagen die Brücke zur Haute Couture. Bereits zum siebten Mal in Folge unterstützt DS Automobiles seit 2019 die renommierte Modeveranstaltung in der französischen Hauptstadt. (aum)

