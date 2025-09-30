Mazda aktualisiert Fahrplan zur CO2-Neutralität

Mazda hat seinen Fahrplan zur CO2-Neutralität überarbeitet und ein neues Zwischenziel für 2030 formuliert: Gegenüber 2013 sollen die Emissionen in japanischen Werken und Büros um mindestens 46 Prozent sinken. Diese Einrichtungen machen rund drei Viertel der gesamten CO2-Emissionen des Unternehmens aus. Damit will Mazda den nationalen Klimazielen Japans entsprechen und zugleich den eigenen Kurs hin zur weltweiten CO2-Neutralität bis 2035 absichern.

Zentrale Elemente der aktualisierten Strategie sind eine flexiblere Energiebeschaffung in Erwartung künftiger Entwicklungen bei der Verfügbarkeit alternativer Kraftstoffe und der verstärkte Einsatz erprobter Technologien. So führt Mazda ein gasbetriebenes Kraft-Wärme-Kopplungssystem ein, das perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Langfristig strebt Mazda an, bis 2050 entlang der gesamten Lieferkette CO2-Neutralität zu erreichen. (aum)

