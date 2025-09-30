Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Mazda aktualisiert Fahrplan zur CO2-Neutralität

aum – 30. September 2025

Mazda hat seinen Fahrplan zur CO2-Neutralität überarbeitet und ein neues Zwischenziel für 2030 formuliert: Gegenüber 2013 sollen die Emissionen in japanischen Werken und Büros um mindestens 46 Prozent sinken. Diese Einrichtungen machen rund drei Viertel der gesamten CO2-Emissionen des Unternehmens aus. Damit will Mazda den nationalen Klimazielen Japans entsprechen und zugleich den eigenen Kurs hin zur weltweiten CO2-Neutralität bis 2035 absichern.

Zentrale Elemente der aktualisierten Strategie sind eine flexiblere Energiebeschaffung in Erwartung künftiger Entwicklungen bei der Verfügbarkeit alternativer Kraftstoffe und der verstärkte Einsatz erprobter Technologien. So führt Mazda ein gasbetriebenes Kraft-Wärme-Kopplungssystem ein, das perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Langfristig strebt Mazda an, bis 2050 entlang der gesamten Lieferkette CO2-Neutralität zu erreichen. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mazda-Zentrale in Hiroshima.

Mazda-Zentrale in Hiroshima.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Mazda

Download:

Ähnliche Artikel

Mazda 6 e.
Mazda packt eine Ausstattungsoption oben drauf
Mazda hat zehn Vorserienfahrzeuge des CX-60 e-Skyactiv PHEV für Übungszwecke an die Feuerwehr Leverkusen übergeben.
Die Feuerwehr übt am Mazda CX-60
Firmensitz von Mazda in Hiroshima.
Mazda plant Fabrik für Batteriemodule
Wie Toyota und Mazda Energiespeichersystem aus Fahrzeugbatterien testen.
Toyota und Mazda testen Energiespeicher aus Fahrzeugbatterien
Mazda CX-80.
Mazda geht unter die Camper

Audio

Autonews vom 24. September 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren