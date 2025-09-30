Licht, Sicht, Sicherheit

Jeder vierte Pkw ist mit mangelhafter Beleuchtung unterwegs. Besonders in der dunklen Jahreszeit bedeutet das eine unnötige Erhöhung des Unfallrisikos. Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) führen deshalb jedes Jahr den kostenlosen Licht-Test durch, bei dem Autofahrer den ganzen Oktober hindurch ihre Beleuchtungsanlage überprüfen lassen. In diesem Jahr wird die Kampagne zu einem Licht-Sicht-Test erweitert.

Dabei können die teilnehmenden Kfz-Meisterbetriebe zusätzlich zur Überprüfung der Fahrzeugbeleuchtung auf Wunsch auch im Rahmen eines Sicht-Tests den allgemeinen Sicherheitszustand des Fahrzeugs prüfen und eventuell notwendige Reparaturen kostenpflichtig durchführen. Das betrifft zum Beispiel Wischerblätter, Reifen und Windschutzscheibe oder eine kurze Beratung zur Nachrüstung von technischen Bauteilen wie LED-Lampen. (aum)

