Update für Hyundai Tucson

Hyundai hat sein Kompakt-SUV Tucson zum Modelljahr 2026 noch einmal aufgepeppt. So erhält das meistverkaufte Modell der Koreaner in Europa neue Antriebsoptionen, weiterentwickelte Assistenzsysteme, zusätzliche Ausstattungslinien und mehr Power, insbesondere bei der Hybrid-Variante.

So splittet sich bei den reinen Verbrennern der bisherige 1.6 T-GDI mit 160 PS (118 kW) nun in zwei Antriebsoptionen. Die neue Einstiegsmotorisierung leistet nun nur noch 150 PS (110 kW) und ist mit 6-Gang-Schaltgetriebe (MT) oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) zu haben. Die zweite Version leistet 180 PS (132 kW) und kommt serienmäßig mit DCT und Allradantrieb. Im Zuge dieser Umstellung entfällt bei beiden Benzinmotoren das 48-Volt-Hybridsystem.



Dafür erhält der Tucson Hybrid, ebenfalls in zwei Varianten mit Automatik und Frontantrieb sowie als Allradversion, einen ordentliche Performance-Schub. Die Systemleistung des 1.6 T-GDI Hybrid steigt um 24 PS (18 kW) auf 239 PS (176 kW), die Anhängelast erhöht sich um 150 auf 1510 Kilogramm und die Höchstgeschwindigkeit um 10 km/h auf 196 km/h.



Außerdem wird zum neuen Modelljahr die sportliche gestylte Ausstattungslinie N Line um eine weitere Ausbaustufe namens N Line X ergänzt. In der Variante sind der Digitale Fahrzeugschlüssel sowie das Sitz-Paket serienmäßig. Und vielleicht das Beste zum Schluss: Die Warntöne der Verkehrszeichenerkennung wurden nach Kundenfeedback angepasst. Bei einer Tempoüberschreitung ertönt nun ein dezenterer Warnton mit drei Signalen statt vier, der sich per langen Tastendruck am Lenkrad auch ganz deaktivieren lässt. (aum)

