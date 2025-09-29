Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Isuzu und Toyota wollen gemeinsam Brennstoffzellen-Busse entwickeln

aum – 29. September 2025

Isuzu und Toyota haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Brennstoffzellen-Linienbussen der nächsten Generation bekannt gegeben. Die Produktion soll im Geschäftsjahr 2026 (April 2026 bis März 2027) im Werk Utsunomiya von J-Bus, einem Joint Venture von Isuzu und Hino Motors, beginnen. Toyota liefert das Brennstoffzellensystem.

Das Fahrzeug basiert auf der Plattform für batterieelektrische Linienbusse mit ebenem Boden, die von Isuzu geplant, entwickelt und konstruiert wird. Isuzu und Hino, die seit 2002 im Busbereich zusammenarbeiten, haben diese Plattform 2024 auf den Markt gebracht. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Brennstoffzellenbus der Toyota-Nutzfahrzeugmarke Hino.

Brennstoffzellenbus der Toyota-Nutzfahrzeugmarke Hino.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Toyota

Download:

Ähnliche Artikel

Toyota.
Toyota so stark wie lange nicht mehr
Produktion des Toyota Yaris im französischen Werk Valenciennes.
Toyota erzielt in Europa einen Rekordabsatz
Caetano H2 City Gold.
Toyota steigt in Portugal ins Geschäft mit Brennstoffzellen-Bussen ein
Toyota FC Bus.
Toyota liefert in Tokio ersten Brennstoffzellen-Bus aus
Toyota und Bolt schließen Carsharing-Partnerschaft.
Toyota und Bolt schließen Carsharing-Partnerschaft

Audio

German Energy - der Opel Grandland Electric kommt aus Eisenach

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren