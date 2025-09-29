Es wird voll auf den Fernstraßen

Das kommende Wochenende dürfte für Autofahrerinnen und Autofahrer zur Geduldsprobe werden. Der ADAC erwartet von Donnerstag, 2. Oktober, bis Sonntag, 5. Oktober, zeitweise sehr viel Verkehr und lange Staus. Gründe hierfür sind der bundesweite Feiertag am 3. Oktober, der Beginn der Herbstferien in mehreren Bundesländern sowie zahlreiche Baustellen.

Am Feiertag selbst ist vor allem am Vormittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. In Mecklenburg-Vorpommern ist zusätzlich bereits am Donnerstag schulfrei. In Hessen, Sachsen und Thüringen beginnen die Herbstferien, sodass viele Familien in den Urlaub aufbrechen. Der ADAC erwartet deshalb am Donnerstagnachmittag das höchste Verkehrsaufkommen. Bereits im vergangenen Jahr zählte der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres. Zudem endet am Sonntag, dem 5. Oktober, das Oktoberfest in München. Dadurch wird der Rückreiseverkehr rund um die bayerische Landeshauptstadt zusätzlich verstärkt.



Neben dem hohen Reiseverkehr drohen auf den Autobahnen auch zahlreiche Engpässe: Aktuell gibt es rund 1300 Baustellen in Deutschland. Zur Entlastung gilt am Feiertag, dem 3. Oktober, von 0 bis 22 Uhr ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.



Auf folgenden Fernstraßen ist in beiden Richtungen mit starken Behinderungen zu rechnen:



A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

A4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg / Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin

A61 Mönchengladbach – Koblenz

A72 Chemnitz – Hof

A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München



Auch auf den Fernstraßen der Nachbarländer wird reger Reiseverkehr erwartet. Insbesondere die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route sind staugefährdet. (aum)

