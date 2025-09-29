Blitzgescheit vermarktet: Opel erfindet Elektro-Maskottchen

Da staunen die Kids: Hinter dem leuchtenden Opel-Vizor sitzt kein schnödes Steuergerät, sondern „Opelo“ – eine gelb-schwarze Animationsfigur, die aussieht wie ein Fernseher mit Knopfaugen und Blitz im Gesicht. So soll Elektromobilität auch für Vorschulkinder verständlich werden – zumindest ungefähr.

In dem eigens produzierten Youtube-Film „Die Abenteuer von OPELO“ wuselt der digitale Kobold durch die Schaltzentrale, stolpert über Kabel und sorgt dafür, dass der Blitz im Vizor wieder leuchtet. Ganz ohne Worte, dafür mit internationaler Niedlichkeit.



Und das passende Merchandisingprogramm liefert Opel gleich mit: Plüschfigur, T-Shirts, Sticker, Trinkflaschen, Lunchboxen, Schlüsselanhänger, Malbuch und bald sogar ein Rucksack, damit der Nachwuchs die Energiewende stilecht auf dem Rücken tragen kann. (aum)

