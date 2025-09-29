Logo Auto-Medienportal
Toyota und Bolt schließen Carsharing-Partnerschaft

29. September 2025

Der Carsharing-Dienst Bolt Drive erneuert seine Fahrzeugflotte in Deutschland und setzt künftig auf Hybridmodelle von Toyota. Bis Ende Oktober sollen insgesamt 400 Fahrzeuge, 350 Yaris und 50 Yaris Cross, schrittweise in die Flotte aufgenommen werden. Mit der Umstellung auf die Hybridfahrzeuge soll laut Toyota der durchschnittliche Spritverbrauch der Flotte – und damit auch die CO2-Emissionen im täglichen Betrieb – um rund 35 Prozent sinken.

Der Toyota Yaris ist serienmäßig unter anderem mit Winterpaket inklusive Sitz- und Lenkradheizung, Apple CarPlay und einem kabellosen Ladegerät ausgestattet. So bleibt das Smartphone, das für jede Carsharing-Fahrt als Schlüssel dient, einsatzbereit.

Bereits heute ist ein Teil der neuen Hybridflotte im Einsatz, bis Ende Oktober sollen alle 400 Fahrzeuge verfügbar sein. Weitere Modelle in anderen Fahrzeugkategorien sind in Planung. Bolt will die Partnerschaft mit Toyota auch pan-europäisch ausbauen, wobei Deutschland der erste Markt ist, in dem eine größere Anzahl an Toyota-Fahrzeugen gleichzeitig eingeflottet wird. (aum)

