Ducati schon jetzt MotoGP-Weltmeister 2025

aum – 29. September 2025

Marc Márquez und Ducati sind MotoGP-Weltmeister 2025. Beim Grand Prix von Japan sicherten sich der spanische Champion auf der Desmosedici GP den Titel bereits fünf Rennen vor Saisonende. Für ihn war es die erste Weltmeisterschaft mit Ducati, für den Hersteller aus Borgo Panigale der vierte Fahrertitel in Serie, erzielt mit drei verschiedenen Fahrern – ein Beleg für die Dominanz des italienischen Ausnahme-Bikes.

Der Weg zum Fahrertitel gelang mit 14 Sprint- und 11 GP-Siegen, die Márquez mit 541 Punkten – 201 Punkte vor dem Zweitplatzierten – an die Spitze führten. Den GP von Motegi gewann allerdings ein weiterer Ducati-Pilot, Francesco Bagnaia, der sowohl den Sprint als auch das Rennen am Sonntag für sich entscheiden konnte.

Die Fahrerweltmeisterschaft ergänzt den bereits Anfang September beim Grand Prix in Barcelona gesicherten Konstrukteurstitel. Hier ist es der sechste in Folge und der siebte insgesamt. (aum)

Ducati hat in der MotoGP 2025 den Weltmeister- und Konstrukteurstitel gewonnen.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Marc Márquez ist MotoGP-Weltmeister 2025.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati wird in der MotoGP 2025 Fahrer- und Kontrukteurs-Weltmeister.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Francesco Bagnaia.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Francesco Bagnaia.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

