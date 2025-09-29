Porsche lenken mit gutem Gewissen

Autoteile, die bislang nur im Müllofen endeten, könnten bald wieder im Porsche-Cockpit landen – als Teil des Lenkrads. Gemeinsam mit BASF und dem österreichischen Technologiepartner BEST hat die Sportwagenmarke ein Pilotprojekt abgeschlossen, das komplexe Abfallströme aus Altfahrzeugen zu neuem Leben erweckt.

Die sogenannte Schredderleichtfraktion – ein Mix aus Schaumstoffen, Folien, Lackresten und Kunststoffen – galt bisher als Problemstoff. Mechanisch kaum recycelbar, blieb nur die Verbrennung. Doch dank eines chemischen Recyclingverfahrens, genauer gesagt einer fortschrittlichen Gasifizierung, wurde dieser „Müll-Cocktail“ nun in wertvolles Synthesegas umgewandelt. Dieses dient im BASF-Produktionsnetzwerk als Ausgangsstoff für neue Kunststoffe – ohne den Einsatz fossiler Rohstoffe. Stattdessen kamen ergänzend biobasierte Materialien wie Holzchips zum Einsatz.



Das Ergebnis: ein Polyurethan-Kunststoff, der sich für sicherheitsrelevante Bauteile eignet. Im Pilotversuch wurde daraus die Rezeptur für neue Porsche-Lenkräder hergestellt. Der Rohstoff sei so hochwertig wie konventionelles Material, jedoch mit deutlich verbesserter Umweltbilanz. (aum)

