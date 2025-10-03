25 Jahre Opel Vivaro: Erfolgsmodell mit Tradition und Zukunft

Flexibler Transporter, verlässlicher Lieferheld und moderner Shuttle-Bus: Der Opel Vivaro ist seit 25 Jahren ein Synonym für Vielseitigkeit im Nutzfahrzeugsegment. Auf der IAA Nutzfahrzeuge im Jahr 2000 präsentierte Opel erstmals die komplett neuentwickelte Baureihe. Heute, ein Vierteljahrhundert später, zählt der Vivaro zu den tragenden Säulen des Opel-Portfolios und wurde bereits zweimal (2002, 2021) mit dem renommierten Titel „International Van of the Year“ ausgezeichnet.

Seinen Ursprung hat der Vivaro in einem Ende der 1990er-Jahre geschlossenen Joint-Venture. Ziel: leichte Nutzfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen zu entwickeln. Nach dem Opel Arena (1997) und dem Movano (1999) folgte im Jahr 2000 die Weltpremiere des Vivaro. Schon die erste Generation überzeugte mit innovativem Design, funktionalen Details und Pkw-ähnlichen Fahreigenschaften. Das markante „Jumbo-Dach“ bot zusätzlichen Raum und erleichterte den Ein- und Ausstieg – ein Vorteil insbesondere für Lieferdienste.



Zur Markteinführung 2001 standen Dieselantriebe mit Sechsgang-Getriebe zur Verfügung. Sicherheitsfeatures wie Fahrerairbag, Dreipunktgurte und ABS gehörten von Beginn an zur Serienausstattung. Variantenvielfalt war ebenfalls Trumpf: Kunden konnten aus mehr als 20 Versionen mit unterschiedlichen Radständen und Karosserieformen wählen – vom Kastenwagen über den Combi bis hin zum Fahrgestell.



Parallel zur Serienfertigung präsentierte Opel immer wieder Studien, die die Zukunft des Modells vorwegnahmen. Der Vivaro Concept V (2001) setzte Maßstäbe in Sachen Luxus und Konnektivität, während der sportliche Vivaro VPC (2007) auf Performance setzte. Mit dem Surf Concept (2015) stellte Opel schließlich eine Lifestyle-Variante mit Luftfederung und Surfboard-Halterung vor. Wegweisend war das 2010 vorgestellte Vivaro e-Concept als früher Ausblick auf den Elektro-Transporter.



2019 startete die dritte Generation des Vivaro – erstmals auch mit batterie-elektrischem Antrieb. Kunden konnten zwischen zwei Akkugrößen wählen, die Reichweiten von bis zu 330 Kilometern ermöglichten. Mit seiner Alltagstauglichkeit überzeugte der Vivaro Electric schnell nicht nur Handwerksbetriebe und Flottenbetreiber, sondern auch die Fachjury, die ihn 2021 erneut zum „International Van of the Year“ kürte.



Seit Anfang 2024 ist die jüngste Generation des Vivaro erhältlich. Sie trägt erstmals das Opel-typische Vizor-Markengesicht und kombiniert moderne Designlinien mit praktischer Variabilität. Neben sparsamen Dieselmotoren steht der vollelektrische Vivaro Electric mit zwei Batteriegrößen zur Wahl.



Das Ladevolumen beträgt je nach Version bis zu 6,6 Kubikmeter, die Nutzlast rund 1,4 Tonnen. 18 Fahrerassistenzsysteme, darunter das Dynamic Surround View, erleichtern den Alltag im Stadtverkehr ebenso wie auf dem Betriebshof. Im Cockpit dominieren digitale Displays mit 10-Zoll-Diagonale, verbunden mit modernen Infotainment- und Navigationslösungen.





Vom „Jumbo-Dach“ der ersten Generation bis zum emissionsfreien Elektro-Transporter der Gegenwart – 25 Jahre nach seiner Premiere hat sich der Opel Vivaro zum Nutzfahrzeug für nahezu jeden Zweck entpuppt. Mit seiner Mischung aus Vielseitigkeit, Sicherheit und modernster Technik hat er das Opel-Portfolio geprägt – und sich selbst als feste Größe im europäischen Transportermarkt etabliert. (aum)

